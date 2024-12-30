Giriş Tarihi: 30.12.2024 08:42
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
09:11
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Özel okul ücretlerine yeni düzenleme
Çocuklarını özel okula gönderen binlerce velilinin en çok merak ettiği konuların başında 2025 yılında yapılacak zamlar geliyor. Özel okullar eğitim ücretlerine enflasyon oranında zam yapabiliyor. Ancak son birkaç yıldır yemek, kıyafet, servis ve kitap ücretlerine yüzde 100'lere varan zamlar yapılıyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuyla ilgili bir çalışma hazırlığında olduklarını açıkladı. 2025'ye özel okullar bu kalemlerde de enflasyon artışı üzerinde zam yapamayacak.