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Haberler Galeri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Özel okul ücretlerine yeni düzenleme
Giriş Tarihi: 30.12.2024 08:42 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 09:11

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Özel okul ücretlerine yeni düzenleme

Çocuklarını özel okula gönderen binlerce velilinin en çok merak ettiği konuların başında 2025 yılında yapılacak zamlar geliyor. Özel okullar eğitim ücretlerine enflasyon oranında zam yapabiliyor. Ancak son birkaç yıldır yemek, kıyafet, servis ve kitap ücretlerine yüzde 100'lere varan zamlar yapılıyordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuyla ilgili bir çalışma hazırlığında olduklarını açıkladı. 2025'ye özel okullar bu kalemlerde de enflasyon artışı üzerinde zam yapamayacak.

CEYDA KARAASLAN
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Özel okul ücretlerine yeni düzenleme

Önceki gün gazetelerin eğitim editörleriyle bir araya gelen Bakan Tekin eğitim gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları:

2025'TE KPSS YOK

2025 yılında öğretmen adayı arkadaşlarımız için bir KPSS sınavı olmayacak. 2025 yılında ÖSYM ile yaptığımız protokol ile "Akademi Giriş Sınavı" adıyla bir sınavı organize ettik. O bu yıl ilk defa 13 Temmuz'da "Akademi Giriş Sınavı" adıyla yapılacak. Bu sınav sonuçlarına göre atamalarımızı, Milli Eğitim Akademisi'ne giriş sürecini başlatacağız.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Özel okul ücretlerine yeni düzenleme

ÜNİVERSİTE SINAVLARI DEĞİŞİYOR MU? MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİNİN SINAVLARA ETKİSİ

YKS ve LGS gibi sınavlarda sınavın kendisi değil ama sınavın içeriğiyle ilgili olarak, yeni müfredata uygun olacak. 5 ve 9'uncu sınıflar için şunu rahatlıkla söyleyebilirim, oradaki arkadaşlara öğrenci velilere tavsiyem; çocuklarının sadece ve sadece okulda öğretmenlerinin kendileriyle paylaştığı şeyler ve bizim kendilerine ulaştırdığımız EBA üzerinden ulaştırdığımız materyallere odaklansınlar.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Özel okul ücretlerine yeni düzenleme

YERLİ VE MİLLİ ZEKA TESTİ GELİYOR

BİLSEM SINAVLARI

Daha henüz lansmanını yapmadığımız bir zekâ testi uygulaması var. BİLSEM'deki sınavları artık o uygulamayla yapacağız. Yerli ve millî zekâ testi uygulaması bu yıl ilk defa uygulanacak. Orada kullandığımız uygulama başka ülkelerden satın aldığımız bir uygulamaydı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Özel okul ücretlerine yeni düzenleme

FENOMEN ÖĞRETMENLER

Biz burada velileri ve öğrenciyi rencide edecek, rahatsız edecek uygulamalara kesinlikle taviz vermeyeceğiz, açık açık söyleyeyim. Çünkü CİMER üzerinden bu türden çok şikâyet geliyor bize. Yani veli diyor ki; 'Benim öğrencimi niye böyle bir şey için kullanıyor öğretmen. Onay vermediğim sosyal medya platformlarında çocuğun performansının yayınlanmasını arzu etmem, istemem.' Bu sınırı iyi korumak lazım.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Özel okul ücretlerine yeni düzenleme

SOSYAL MEDYAYA YAŞ SINIRI GELECEK Mİ?

Bakan Tekin birçok ülkede sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirildiğini hatırlatarak benzer bir uygulamanın Türkiye'de yapılmasını istediğini söyledi. "Dijital bağımlılıkla ilgili sadece biz değil, devletin başka kurumları da çalışma yapıyor. Hep birlikte bir süreç yürütüyoruz. Avustralya'da 16 yaş sınırı geldi, İngiltere'de ve birçok ülkede de var. Onun öncesinde de birçok yerde yasaklandı. Biz de bu türden bir şeye gireceğiz, ben şahsen girmek istiyorum yani. Bu artık kontrol edilebilir bir alan değil" diye konuştu.

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