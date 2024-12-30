Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı! Özel okul ücretlerine yeni düzenleme

SOSYAL MEDYAYA YAŞ SINIRI GELECEK Mİ?

Bakan Tekin birçok ülkede sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirildiğini hatırlatarak benzer bir uygulamanın Türkiye'de yapılmasını istediğini söyledi. "Dijital bağımlılıkla ilgili sadece biz değil, devletin başka kurumları da çalışma yapıyor. Hep birlikte bir süreç yürütüyoruz. Avustralya'da 16 yaş sınırı geldi, İngiltere'de ve birçok ülkede de var. Onun öncesinde de birçok yerde yasaklandı. Biz de bu türden bir şeye gireceğiz, ben şahsen girmek istiyorum yani. Bu artık kontrol edilebilir bir alan değil" diye konuştu.