Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Milli İstihbarat Teşkilatı 2023 Faaliyet Raporu'nu yayımladı: PKK/KCK lider kadrosuna ağır darbe!
Giriş Tarihi: 23.02.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 16:13

Milli İstihbarat Teşkilatı 2023 Faaliyet Raporu'nu yayımladı: PKK/KCK lider kadrosuna ağır darbe!

Milli İstihbarat Teşkilatı 2023 Faaliyet Raporu'nu yayımladı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 2023 yılında devletin ali menfaatleri çerçevesinde oyun değiştirici birçok hamleye katkıda bulunduğunu, Suriye, Ukrayna, Libya, Yukarı Karabağ gibi sahalarda operasyonel çalışmalar yürüttüğünü ve başarılı görevler icra ettiğini vurguladı. Operasyonlarda PKK/KCK'nın lider kadrosunun da etkisiz hale getirildiği açıklandı.

AA
Milli İstihbarat Teşkilatı 2023 Faaliyet Raporu’nu yayımladı: PKK/KCK lider kadrosuna ağır darbe!

Milli İstihbarat Teşkilatı 2023 Faaliyet Raporu'nu yayımladı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Teşkilatın 2023 yılında devletin ali menfaatleri çerçevesinde oyun değiştirici birçok hamleye katkıda bulunduğunu, Suriye, Ukrayna, Libya, Yukarı Karabağ gibi sahalarda operasyonel çalışmalar yürüttüğünü ve başarılı görevler icra ettiğini vurguladı.

Kalın, raporun sunuş yazısında, teşkilatın Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına, bağımsızlığına, bütünlüğüne, güvenliğine, anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel tehditlerin bertaraf edilmesine yönelik görev ve faaliyetlerini kararlılıkla yerine getirmeyi sürdürdüğüne vurgu yaptı.

Milli İstihbarat Teşkilatı 2023 Faaliyet Raporu’nu yayımladı: PKK/KCK lider kadrosuna ağır darbe!

Küresel anlamda 2023 yılının yeni krizler ve çatışmalarla karşı karşıya kaldığına işaret eden Kalın, bölgesel ve küresel düzeydeki güç mücadelelerinin yanı sıra ekonomi, siyaset, enerji, teknoloji, iklim gibi çeşitli alanlarda yaşanan gelişmelerin, ülkeleri yeni sınamalarla karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Küresel ve bölgesel tehditlerin hibrit ve asimetrik hale gelmesiyle milli güvenliğin kapsamının giderek daha karmaşıklaştığını vurgulayan Kalın, güvenlik yapılarının da çok katmanlı bir hal aldığına işaret etti.

MİT'in çeşitlenen ve karmaşıklaşan tehditler karşısında sahip olduğu farklı disiplinlere ait yeteneklerini kullanma ve geliştirmeye devam ettiğini aktaran Kalın, "Teşkilat tehditlerle mücadelede; sahada aktif görev alma, operasyonel faaliyetlere ağırlık verme, yakın coğrafyalarda ve çatışma bölgelerinde milli çıkarlarımız lehine sahayı yönlendirme, istikrarsız coğrafyalarda sistem kurulmasına katkı sağlama, devletin olaylara yaklaşımına istihbari boyut sunma, aktif istihbarat diplomasisi yürütme ve diplomatik kırılmaların önüne geçme hususlarını benimsemiştir" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli İstihbarat Teşkilatı 2023 Faaliyet Raporu’nu yayımladı: PKK/KCK lider kadrosuna ağır darbe!

İHA VE SİHA TEKNOLOJİLERİNE VURGU YAPILDI

MİT'in tehditlerin evrilmesi karşısında mücadele yöntemlerini sürekli değiştirdiğini ve geliştirdiğini ifade eden Kalın, şöyle devam etti:

"Tehditlerin hibrit hale geldiği, geleneksel ve konvansiyonel güvenlik ve diplomasi yöntemlerinin yetersiz kaldığı günümüzde MİT, ülkemizin karşı karşıya olduğu asimetrik terör tehdidine karşı tüm istihbari, analitik ve operasyonel yeteneklerin etkileşimde olduğu hibrit mücadele metodunu benimsemiştir. Teknolojiyi istihbaratın çarpan gücü olarak gören Teşkilat, yürüttüğü çalışmalarda insan istihbaratı, sinyal istihbaratı, elektronik istihbarat, siber istihbarat, görüntü istihbaratı, uydu istihbaratı, İHA/SİHA teknolojileri, büyük veri analizi, yapay zeka uygulamaları gibi imkan ve kabiliyetlerden faydalanmaktadır."

Kalın, istihbarat ve güvenlik çalışmalarında kurumlar arası koordinasyonun öneminin altını çizerek, MİT'in geçen yıl ilgili kurumlarla istihbari birçok konuda koordinasyon kurduğunu ve güvenlik güçleriyle yekpare hareket ederek çok sayıda ortak operasyona imza attığını kaydetti.

Milli İstihbarat Teşkilatı 2023 Faaliyet Raporu’nu yayımladı: PKK/KCK lider kadrosuna ağır darbe!

PKK/KCK LİDER KADROSUNA AĞIR DARBE

MİT'in terörle mücadele çalışmalarında, terör hedeflerine yönelik istihbarat toplamanın ötesine geçerek hedefi yok etme yöntemini sürdürdüğüne dikkati çeken Kalın, "Bu kapsamda lider kadroların etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra örgütlerin hareket tarzını deşifre etmeye yönelik çalışmalara devam edilmiştir. 2023 yılında gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlar neticesinde, önceki yıllarda olduğu gibi çok sayıda PKK/KCK lider kadrosunun etkisiz hale getirilmesi ve örgüte ait kritik önem taşıyan altyapı tesislerinin imhası sağlanmıştır" açıklamasını yaptı.

Kalın, terör eylemlerinin faillerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda örgüt unsurunun yurt dışından ülkeye getirilmesine de değinerek, "FETÖ'nün mahrem yapılanmaları ile gizli haberleşme yöntemlerini deşifre ederek örgütü görünür kılan MİT, özellikle yurt dışında faaliyet gösteren sorumlu düzeydeki FETÖ mensuplarının ülkemize iadesini sağlayarak mücadeleyi uluslararası boyuta taşımıştır. Yürütülen kararlı mücadele, FETÖ mensuplarına dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar devletimizin takibinde olduklarını hissettirmiştir." ifadelerini kullandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı 2023 Faaliyet Raporu’nu yayımladı: PKK/KCK lider kadrosuna ağır darbe!

Radikal örgütlerle küresel düzeyde mücadele anlayışıyla, söz konusu örgütlerin ülke çıkarlarına yönelik tehdit oluşturduğu alanlarda yapılan nokta operasyonlara dikkati çeken Kalın, "DEAŞ sözde lideri El Kureyşi başta olmak üzere üst düzey örgüt üyeleri etkisiz hale getirilmiş, radikal örgütlerin ülkemize yönelik eylem girişimleri engellenmiş ve yapılanmaları deşifre edilerek faaliyetleri akamete uğratılmıştır." bilgisini paylaştı.

Kalın, aşırı sol terör örgütlerinin lider kadrolarının etkisizleştirilmesi çalışmalarının sürdürüldüğünü, örgütlerin Türkiye'ye yönelik başta Suriye olmak üzere çevre ülkelerden kaynaklı oluşturduğu tehdidin önüne geçildiğini de aktardı.

Organize suç örgütleriyle mücadeleye de değinen Kalın, insan kaçakçısı, düzensiz göçmen, uyuşturucu kaçakçısı, organize suç örgütü mensuplarının faaliyetlerinin ve sınır geçişlerinin engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü de vurguladı.

SON DAKİKA