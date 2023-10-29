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Haberler Galeri Milli Mücadele’nin kadın kahramanları! Cumhuriyet’e giden yolda mücadele ettiler
Giriş Tarihi: 29.10.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 07:54

Milli Mücadele’nin kadın kahramanları! Cumhuriyet’e giden yolda mücadele ettiler

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin her bir ferdinin eşsiz kahramanlık destanıyla kuruldu.

HARUN SEKMEN
Milli Mücadele’nin kadın kahramanları! Cumhuriyet’e giden yolda mücadele ettiler

Tarihe 93 Harbi olarak geçen Osmanlı Rus savaşında, Nene Hatun ile başlayan, Türk kadınlarının işgale izin vermeme azmi, milli mücadele döneminde doruk noktasına ulaştı. Nice kadın kahraman Kurtuluş Savaşı döneminde canı pahasına bir mücadele verdi.

Milli Mücadele’nin kadın kahramanları! Cumhuriyet’e giden yolda mücadele ettiler

VATAN İÇİN MÜCADELE ETTİLER

Halide Edip Adıvar, İstanbul'un işgali başta olmak üzere Anadolu'ya yabancı askerlerin çıkmaya başladığı dönemde halkı bilinçlendirici konuşmalar yaptı.

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Milli Mücadele’nin kadın kahramanları! Cumhuriyet’e giden yolda mücadele ettiler

Kurtuluş Savaşı'nda cephede Mustafa Kemal'in yanında görev yaptı. Sivil olmasına rağmen onbaşı rütbesini almıştır. Savaş sürecinde birçok bilgilendirici yayın yaptı.

Milli Mücadele’nin kadın kahramanları! Cumhuriyet’e giden yolda mücadele ettiler

Nezahat Baysel, Albay Hafız Halit Bey'in kızıdır. Annesinin vefatı dolayısıyla babasıyla birlikte nice cephelerde bulundu. Nezahat Onbaşı babasıyla birlikte, Geyve Savaşı, Konya İsyanı, Birinci ve İkinci İnönü Savaşları ile Sakarya ve Gediz Muharebelerinde yer aldı.

Milli Mücadele’nin kadın kahramanları! Cumhuriyet’e giden yolda mücadele ettiler

Şerife Bacı, Kurtuluş Savaşı'nın simge karakterlerindendir. İnebolu'dan Ankara'ya cephane taşırken, kış şartları sebebiyle 1921 yılında donarak şehit oldu. Cephaneler ıslanmasın diye çocuğunun üzerindeki battaniyeyi silahlara sarmasıyla hafızalara kazındı.

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