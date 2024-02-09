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Haberler Galeri Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek adımlar! Bayram ikramiyeleri, elektrik, doğalgaz ve kira desteği
Giriş Tarihi: 09.02.2024 06:25 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 06:29

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek adımlar! Bayram ikramiyeleri, elektrik, doğalgaz ve kira desteği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmesi sonrasında milyonlarca emeklinin refah düzeyini artırmak için düğmeye basıldı. Emeklilerin Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyelerinin arttırılmasından, elektrik, doğalgaz, toplu taşıma ve suyu indirimli kullanmaları hatta kira desteği verilmesine kadar birçok iyileştirme gündemde.

ZÜBEYDE YALÇIN
Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek adımlar! Bayram ikramiyeleri, elektrik, doğalgaz ve kira desteği

Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ilgili bakanlıklar ve kurumlarda emekliler için kapsamlı çalışmalar başladı. Milletvekilleri ve parti teşkilatlarından gelen görüş ve öneriler doğrultusunda çok sayıda alternatifi içeren paket Erdoğan'a sunulacak.

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek adımlar! Bayram ikramiyeleri, elektrik, doğalgaz ve kira desteği

Erdoğan, tek tek maliyet hesabına bakarak, önerilerden hangilerinin hayata geçirileceğine karar verecek.

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Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek adımlar! Bayram ikramiyeleri, elektrik, doğalgaz ve kira desteği

Emekli Yılı kapsamında yapılan çalışmalarda ön plana çıkan başlıklar şöyle:

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek adımlar! Bayram ikramiyeleri, elektrik, doğalgaz ve kira desteği

İKRAMİYELER ARTTIRILACAK

Emeklilerin 2'şer bin lira olan Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyelerinin 5 biner liraya yükseltilmesi üzerinde duruluyor. Böylece emekliler iki bayramda toplamda 10 bin lira ikramiye almış olacak.

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek adımlar! Bayram ikramiyeleri, elektrik, doğalgaz ve kira desteği

Artışın emekli zammı (yüzde 49,25) kadar yapılması da formüller arasında. Ancak şu anda 5 bin lira seçeneği ağırlık kazanmış durumda. Bayram ikramiyeleri artışı yasa ile yapılabiliyor.

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