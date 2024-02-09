Giriş Tarihi: 09.02.2024 06:25
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
06:29
Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek adımlar! Bayram ikramiyeleri, elektrik, doğalgaz ve kira desteği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmesi sonrasında milyonlarca emeklinin refah düzeyini artırmak için düğmeye basıldı. Emeklilerin Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyelerinin arttırılmasından, elektrik, doğalgaz, toplu taşıma ve suyu indirimli kullanmaları hatta kira desteği verilmesine kadar birçok iyileştirme gündemde.