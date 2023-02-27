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Haberler Galeri Mimarlar Odası'nın durdurma kararı vatandaşı ölüme itti! Bu utancın mimarı dönüşüm karşıtları!
Giriş Tarihi: 27.02.2023 06:39 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 08:24

Mimarlar Odası'nın durdurma kararı vatandaşı ölüme itti! Bu utancın mimarı dönüşüm karşıtları!

Türkiye'de son 20 yılda yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi, CHP, İYİ Parti ve HDP'li belediyeler ile Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları öncülüğünde durduruldu. Ankara'da kentsel dönüşüme karşı tüzel kişiler tarafından açılan 68 davanın 20'si TMMOB meslek odasınca, 17'si de CHP'li Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri tarafından açıldı.

ÖMER ÇETİN
Mimarlar Odası’nın durdurma kararı vatandaşı ölüme itti! Bu utancın mimarı dönüşüm karşıtları!

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sarsıldı. Asrın en büyük felaketi sonrası kentsel dönüşümün şehirler için önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Mimarlar Odası’nın durdurma kararı vatandaşı ölüme itti! Bu utancın mimarı dönüşüm karşıtları!

Çevre ve Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm çalışmalarına karşı çıkan CHP, İYİ Parti ve HDP'li belediyeler ile Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları öncülüğünde 32 ilde 279 riskli alan kararının 81'i, 181 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'nın 34'ü, 21 yenileme alanının ise 4'ü durduruldu.

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Mimarlar Odası’nın durdurma kararı vatandaşı ölüme itti! Bu utancın mimarı dönüşüm karşıtları!

ANKARA'DA 68 DAVANIN 20'Sİ TMMOB, 17'Sİ CHP'Lİ BELEDİYE AÇTI
Ankara'da kentsel dönüşüme karşı tüzel kişiler tarafından açılan 68 davanın 20'si TMMOB meslek odasınca, 17'si de CHP'li Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri tarafından açıldı. Ankara'nın Altındağ İlçesi Örnek Mahalle'sinde Türkiye Emlak Kredi Bankası tarafından 1960-1970 yılları arasında 4 katlı yığma tuğla ve 5 katlı betonarme şeklinde prestij konutları yaptı.

Mimarlar Odası’nın durdurma kararı vatandaşı ölüme itti! Bu utancın mimarı dönüşüm karşıtları!

Aradan geçen 50 yılın ardından binaların duvarlarında, kolonlarında, taban kısımlarında derin çatlaklar oluştu. Evlerin bazı odalarında ve zemin katlarda bulunan depolama alanlarında çökmeler meydana geldi. Bunlara dayanamayan konut sahipleri yıpranan binalarının yenilenmesi ve güvenli binaların inşa edilmesi amacıyla 2014 yılında Altındağ Belediyesi'ne dilekçe verdi.

Mimarlar Odası’nın durdurma kararı vatandaşı ölüme itti! Bu utancın mimarı dönüşüm karşıtları!

BAKANLAR KURULU RİSKİ ALAN İLAN ETTİ
Altındağ Belediyesi, binaların kalitesini ve kullanılan malzemenin kapasitesini değerlendirmek amacıyla 'Karot' işlemi uygulayarak sonucu Çevre ve Şehircilik ve İklim Bakanlığına bildirdi. Bunun üzerine 2017 yılında Örnek Mahallesi içerisinde bulunan 9951 ile 9953 ada içerisinde yer alan yaklaşık 4 bin 250 kişinin yaşadığı 1424 daireden oluşan 51 binayı Bakanlar Kurulu kararıyla "Riskli Alan" ilan etti.

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