Giriş Tarihi: 27.02.2023 06:39
Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
08:24
Mimarlar Odası'nın durdurma kararı vatandaşı ölüme itti! Bu utancın mimarı dönüşüm karşıtları!
Türkiye'de son 20 yılda yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi, CHP, İYİ Parti ve HDP'li belediyeler ile Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları öncülüğünde durduruldu. Ankara'da kentsel dönüşüme karşı tüzel kişiler tarafından açılan 68 davanın 20'si TMMOB meslek odasınca, 17'si de CHP'li Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri tarafından açıldı.