Mimarlar Odası’nın durdurma kararı vatandaşı ölüme itti! Bu utancın mimarı dönüşüm karşıtları!

ANKARA'DA 68 DAVANIN 20'Sİ TMMOB, 17'Sİ CHP'Lİ BELEDİYE AÇTI

Ankara'da kentsel dönüşüme karşı tüzel kişiler tarafından açılan 68 davanın 20'si TMMOB meslek odasınca, 17'si de CHP'li Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri tarafından açıldı. Ankara'nın Altındağ İlçesi Örnek Mahalle'sinde Türkiye Emlak Kredi Bankası tarafından 1960-1970 yılları arasında 4 katlı yığma tuğla ve 5 katlı betonarme şeklinde prestij konutları yaptı.



