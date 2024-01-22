Giriş Tarihi: 22.01.2024 06:27
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
06:29
MİT MOSSAD'ı böyle avladı! Casusluk operasyonunda yeni detaylar: Para ağı deşifre oldu
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Mossad'a çalışan Türkiye'deki 46 kişilik casusluk şebekesinin deşifre ettiği operasyonun yeni ayrıntıları ortaya çıktı. MOSSAD'ın Türkiye'deki hücresiyle ilgili takip 3 yıl önce yakalanan bir başka casusun ifadeleriyle başladı. MASAK'la yürütülen ortak çalışma ile MOSSAD'ın Türkiye'de para gönderdiği ağ deşifre oldu.