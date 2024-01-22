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Giriş Tarihi: 22.01.2024 06:27 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 06:29

MİT MOSSAD'ı böyle avladı! Casusluk operasyonunda yeni detaylar: Para ağı deşifre oldu

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Mossad'a çalışan Türkiye'deki 46 kişilik casusluk şebekesinin deşifre ettiği operasyonun yeni ayrıntıları ortaya çıktı. MOSSAD'ın Türkiye'deki hücresiyle ilgili takip 3 yıl önce yakalanan bir başka casusun ifadeleriyle başladı. MASAK'la yürütülen ortak çalışma ile MOSSAD'ın Türkiye'de para gönderdiği ağ deşifre oldu.

Mustafa Sait ÖZKAN
MİT MOSSAD’ı böyle avladı! Casusluk operasyonunda yeni detaylar: Para ağı deşifre oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2 Ocak'ta 46 kişiden oluşan Mossad casuslarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonun yeni ayrıntıları ortaya çıktı.

MİT MOSSAD’ı böyle avladı! Casusluk operasyonunda yeni detaylar: Para ağı deşifre oldu

Şüphelilerin izine, 2021 yılında Konya'da Tıp eğitimi gördüğü sırada Mossad ajanlarından yurt dışında özel casusluk eğitimi alan ve tutuklanan Muhammed Salhab sayesinde ulaşıldı.

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MİT MOSSAD’ı böyle avladı! Casusluk operasyonunda yeni detaylar: Para ağı deşifre oldu

3 yıl önce 16 Mossad casusuna yönelik gerçekleştirilen operasyon da Mossad kuryelerinin para trafiği takip edilerek çözülmüştü.

MİT MOSSAD’ı böyle avladı! Casusluk operasyonunda yeni detaylar: Para ağı deşifre oldu

MİT ve MASAK yaklaşık 3 yıl önce tutuklanan Salhab'ın hesap hareketlerini didik didik etti. Salhab'a para gönderen birden fazla Mossad ajanı ve kuryesinin Türkiye'de para gönderdiği ağı deşifre etti.

MİT MOSSAD’ı böyle avladı! Casusluk operasyonunda yeni detaylar: Para ağı deşifre oldu

İncelemeler sonucunda, Salhab'a para gönderen, Mark Consul, Alexandru Dorin Siretean ve Ahmad Kilany müstear isimli Mossad yöneticilerinin 46 kişilik şebekenin birçoğunun hesabına da para gönderdiğini saptayarak şebekeyi çökertti.

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