Giriş Tarihi: 07.03.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
09:23
MİT operasyonları MOSSAD’ı rahatsız etti: İşte örgütün esas hedefi!
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Türkiye'nin İsrail'in dış istihbarat örgütü MOSSAD'a karşı yaptığı kritik operasyonları kaleme aldı. Övür, bugünkü yazısında MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda Suriye, Afganistan, Kuzey Afrika, Yemen, Irak ve Filistin vatandaşı olan ancak MOSSAD için çalışan ajanların gözaltına alındığını vurguladı. MİT operasyonlarının MOSSAD'ı rahatsız ettiğini belirten Övür, örgütün asıl hedefini de açıkladı… İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı…