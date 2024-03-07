MİT operasyonları MOSSAD’ı rahatsız etti: İşte örgütün esas hedefi!

Son birkaç yıldır Türkiye'de İsrail'in dış istihbarat örgütü MOSSAD'a karşı kritik operasyonlar yapılıyor. Geçmişte bu tür operasyonlar pek olmazdı; çünkü MİT, CIA, MOSSAD veya Batılı başka istihbarat örgütleri iç içe çalışıyordu. İşin o yanı bir hayli karanlık ve iç burkucu.

Bugün ise aklı bu topraklarda olan bambaşka bir Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) var.

Savunma, Güvenlik ve İstihbarat alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen Doç. Dr. Merve Seren, bu "bambaşka"lığa gidişi şöyle açıklıyor:

"Hakan Fidan'ın başkanlık dönemine tekabül eden 2010'lu yılların ortasından itibaren MİT, operasyonel mimarisini reforme ederek zamanın ruhuna ve şartlarına uygun operatif yetkinliği kazanması için gerekli olan imkân ve kabiliyetlere yönelik yeni bir model benimsedi."

Hatırlayın, daha o günlerde Hakan Fidan'lı MİT'e içeride FETÖ, dışarıda da ilk itiraz eden ülke İsrail olmuştu.



