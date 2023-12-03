Giriş Tarihi: 03.12.2023 06:51 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 06:51

MİT'e sızan FETÖ'nün köstebeği yakayı ele verdi! MİT'in PKK faaliyetlerini FETÖ'ye aktardı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda 2013-2016 yılları arasında istihbarat uzman yardımcısı olarak görev yapan bir personelin FETÖ ile iltisaklı olduğu ortaya çıktı. MİT'te görev yaptığı süre içerisinde FETÖ'ye özellikle teşkilatın PKK ile ilgili faaliyet konularını paylaştığı itirafçı beyanlarıyla ortaya çıkan örgüt üyesinin, ayrıca 2012 yılında örgüt tarafından KPSS cevaplarının verildiği, 2011 yılında ise KPDS cevaplarının paylaşıldığı belirlendi. Örgütün MİT içerisine sızarak teşkilatın işleyişi ve özellikle PKK operasyonlarını paylaşan üyesi yargılandığı mahkeme tarafından 23 yıl 1 ay hapse mahkûm edildi.