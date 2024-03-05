Giriş Tarihi: 05.03.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
15:44
MİT’in MOSSAD operasyonunda yeni detaylar: Dikkat çeken FETÖ izi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti'nin MOSSAD'a düzenlediği ortak operasyonda, edindikleri bilgileri MOSSAD'a satan, aralarında bir özel dedektifin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Özel dedektifin eski Emniyet Amiri Hamza A. olduğu öğrenilirken, operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. MOSSAD'a bilgi sızdıran çetedeki FETÖ izi dikkat çekti. İşte detaylar...