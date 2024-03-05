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Haberler Galeri MİT’in MOSSAD operasyonunda yeni detaylar: Dikkat çeken FETÖ izi
Giriş Tarihi: 05.03.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 15:44

MİT’in MOSSAD operasyonunda yeni detaylar: Dikkat çeken FETÖ izi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti'nin MOSSAD'a düzenlediği ortak operasyonda, edindikleri bilgileri MOSSAD'a satan, aralarında bir özel dedektifin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Özel dedektifin eski Emniyet Amiri Hamza A. olduğu öğrenilirken, operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. MOSSAD'a bilgi sızdıran çetedeki FETÖ izi dikkat çekti. İşte detaylar...

Emir SOMER
MİT’in MOSSAD operasyonunda yeni detaylar: Dikkat çeken FETÖ izi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin; MOSSAD'a bilgi sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlendiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

MİT’in MOSSAD operasyonunda yeni detaylar: Dikkat çeken FETÖ izi

Filistinliler'e ait şirket ve kişilere ait bilgileri para karşılığında MOSSAD'a sızdıran sekiz şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden biri olan ve daha önce ihraç edilen eski emniyet amiri Hamza A.'nın Filistin lehine sosyal medyadan paylaşımları olduğu belirlendi.

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MİT’in MOSSAD operasyonunda yeni detaylar: Dikkat çeken FETÖ izi

DİKKAT ÇEKEN FETÖ İZİ

Şüphelilerin arasında yer alan ve daha önce FETÖ'den ihraç olan İsmail K.'nın da edindiği bilgileri MOSSAD'a ilettiği iddia edildi.

MİT’in MOSSAD operasyonunda yeni detaylar: Dikkat çeken FETÖ izi

Şüphelinin evinde yapılan aramada 4.5 kilogram Kokain maddesi ile hassas terazi ele geçirildi.

MİT’in MOSSAD operasyonunda yeni detaylar: Dikkat çeken FETÖ izi

Operasyon kapsamında yakalanan Özkan Ş.'nin polislikten ihraç edildiği, Ömer G.'nin kendi isteğiyle istifa ettiği ve Ercan K.'nın ise emekli polis olduğu öğrenildi.

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