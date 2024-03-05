MİT’in MOSSAD operasyonunda yeni detaylar: Dikkat çeken FETÖ izi

Filistinliler'e ait şirket ve kişilere ait bilgileri para karşılığında MOSSAD'a sızdıran sekiz şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden biri olan ve daha önce ihraç edilen eski emniyet amiri Hamza A.'nın Filistin lehine sosyal medyadan paylaşımları olduğu belirlendi.