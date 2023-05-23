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Haberler Galeri MİT'ten MOSSAD'a dev operasyon! Bir hücresi daha çökertildi: 11 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 23.05.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 07:02

MİT'ten MOSSAD'a dev operasyon! Bir hücresi daha çökertildi: 11 kişi yakalandı

MİT, İsrail, Rus ve İran istihbaratına bağlı Türkiye'de faaliyet gösteren casuslara yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarından sonra kamuoyunda ses getirecek yeni bir operasyona daha imza attı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'yla koordineli bir şekilde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da Mossad'ın hedefinde olan İran'la ticari ilişkilere sahip 1 şirket ve 23 şahsı adım adım takip eden 15 kişilik casusluk hücresi deşifre oldu.

Mustafa Sait ÖZKAN
MİT’ten MOSSAD’a dev operasyon! Bir hücresi daha çökertildi: 11 kişi yakalandı

MİT, İsrail, Rus ve İran istihbaratına bağlı Türkiye'de faaliyet gösteren casuslara yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarından sonra kamuoyunda ses getirecek yeni bir operasyona daha imza attı.

MİT’ten MOSSAD’a dev operasyon! Bir hücresi daha çökertildi: 11 kişi yakalandı

İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de oluşturduğu bir casusluk hücresi daha deşifre oldu. MİT'le İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 1.5 sene boyunca koordineli bir şekilde yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mossad'ın Türkiye'de hedefine aldığı İran'la ticari ilişkilere sahip 1 şirket ve 23 şahsa yönelik casusluk faaliyeti yürüttüğü tespit edildi.

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MİT’ten MOSSAD’a dev operasyon! Bir hücresi daha çökertildi: 11 kişi yakalandı

1.5 sene boyunca adım adım izlenen şebekenin deşifre olmasını, hedefteki kişilerden birine gönderilen tehdit içerikli paket sağladı.

MİT’ten MOSSAD’a dev operasyon! Bir hücresi daha çökertildi: 11 kişi yakalandı

MOSSAD FETÖ'CÜ ÜZERİNDEN ULAŞTI
Edinilen bilgilere göre Mossad, casusluk hücresinin lideri Selçuk Küçükkaya'ya, FETÖ firarisi eski TSK personeli Serkan Özdemir vasıtasıyla ulaştı.

MİT’ten MOSSAD’a dev operasyon! Bir hücresi daha çökertildi: 11 kişi yakalandı

Küçükkaya, yurt dışındaki görüşmelerde, kendilerini Hose-Jorhe Satıa, Thomas Alfonso ve Raul olarak tanıtan Mossad mensuplarının talimatlarını harfiyen yerine getirdi.

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