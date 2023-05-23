Giriş Tarihi: 23.05.2023 06:59
Güncelleme Tarihi: 23.05.2023
07:02
MİT'ten MOSSAD'a dev operasyon! Bir hücresi daha çökertildi: 11 kişi yakalandı
MİT, İsrail, Rus ve İran istihbaratına bağlı Türkiye'de faaliyet gösteren casuslara yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarından sonra kamuoyunda ses getirecek yeni bir operasyona daha imza attı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'yla koordineli bir şekilde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da Mossad'ın hedefinde olan İran'la ticari ilişkilere sahip 1 şirket ve 23 şahsı adım adım takip eden 15 kişilik casusluk hücresi deşifre oldu.