MOSSAD’a casusluk yapmışlardı: 20 sanık için istenen ceza belli oldu!

İLK DURUŞMA KASIM AYINDA!
İddianamede, tutuksuz sanık Hazem Mounır Amın Elgayyar'ın sağlık destek personeli olarak Fatih Sağlık Müdürlüğünde çalıştığı, özellikle son dönemde Filistin'den getirilen yaralı ve yardıma muhtaç kişilerle ilgilendiği belirtilerek, sanığın bu kişilerle ilgili topladığı bilgileri İsrail istihbaratına paylaştığı kaydedildi. İddianamede, sanıklar Abdalla Akkad, Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed Elsobky, Abdurrahman Gabbeş, Adı Alfunekh, Ahmed M. A. Alostaz, Ahmet Furkan Alalmış, Amal Sallamı Ep Sıala, Cemile Türk, Halid Heney, Hazem Mounır Amın Elgayyar, Hazım Abdelradı, Khalel Ibrahım Younus Basheer, Kadir Aydın, Luey Mektebi, Mahmud İzzettin, Mohamad Ahmad, Morched Sıala, Muhammed Bilik, Muhammed Ali Veys ve Muhammed Nur Derviş'in, "zincirleme şekilde siyasal veya askeri casusluk" suçundan 18 yıl 9'ar aydan 45'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında sanıklar, kasımda Marmara Cezaevi'nin karşısındaki duruşma salonunda hakim karşısına çıkacak.