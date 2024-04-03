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Giriş Tarihi: 03.04.2024 08:06 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 08:06

MSÜ TERCİH EKRANI 2024 | Milli Savunma Üniversitesi tercihleri ne zaman başlıyor, kılavuz yayında mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Aday Belirleme sınav sonuçları 3 Mart tarihinde açıklanmıştı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte gözler tercihlere çevrildi. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları ve taban puanları çerçevesinde kılavuzda yer alan tarihler arasında tercihler arasında Millî Savunma Bakanlığı'nın internet adresi üzerinden yapılabilecek. Tercih sürecine ilişkin ayrıntılar tercih kılavuzuyla beli olacak. Peki, MSÜ 2024 tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuzu yayımlandı mı?

MSÜ TERCİH EKRANI 2024 | Milli Savunma Üniversitesi tercihleri ne zaman başlıyor, kılavuz yayında mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri, "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek. MSÜ tercih kılavuzu için gözler, ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi. Peki, 2024 MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? İşte 2024 MSÜ tercih tarihleri...

MSÜ TERCİH EKRANI 2024 | Milli Savunma Üniversitesi tercihleri ne zaman başlıyor, kılavuz yayında mı?

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MSÜ tercih tarihleri belli oldu. İşte, Milli Savunma Üniversitesi açıklaması:

''Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 3 Mart'ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375.409 kadın, 341.113 erkek olmak üzere toplam 716.522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır.

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MSÜ TERCİH EKRANI 2024 | Milli Savunma Üniversitesi tercihleri ne zaman başlıyor, kılavuz yayında mı?

MSÜ SINAV SONUÇLARI BELLİ OLDU

3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

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MSÜ TERCİH EKRANI 2024 | Milli Savunma Üniversitesi tercihleri ne zaman başlıyor, kılavuz yayında mı?

MSÜ TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı. Millî Savunma Bakanlığının personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden ilan edeceği tarihler arasında Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri yapılabilecek.

MSÜ TERCİH KILAVUZU 2024 İÇİN TIKLAYINIZ!

MSÜ TERCİH EKRANI 2024 | Milli Savunma Üniversitesi tercihleri ne zaman başlıyor, kılavuz yayında mı?

MSÜ TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı:

"ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır."

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