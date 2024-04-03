Giriş Tarihi: 03.04.2024 08:06
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
08:06
MSÜ TERCİH EKRANI 2024 | Milli Savunma Üniversitesi tercihleri ne zaman başlıyor, kılavuz yayında mı?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Aday Belirleme sınav sonuçları 3 Mart tarihinde açıklanmıştı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte gözler tercihlere çevrildi. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları ve taban puanları çerçevesinde kılavuzda yer alan tarihler arasında tercihler arasında Millî Savunma Bakanlığı'nın internet adresi üzerinden yapılabilecek. Tercih sürecine ilişkin ayrıntılar tercih kılavuzuyla beli olacak. Peki, MSÜ 2024 tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuzu yayımlandı mı?