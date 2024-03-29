Giriş Tarihi: 29.03.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
09:05
MSÜ TERCİH TARİHLERİ 2024 açıklandı! ÖSYM MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçları adayların erişimine açıldı. Bu noktada Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu taban puanları kapsamında yapılacak okul tercihleri için düğmeye basıldı ve MSÜ tercih takvimi belli oldu. Konuyla ilgili gözler ÖSYM ekranlarına döndü. Peki; 2024 MSÜ tercih tarihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler nasıl ve nereden yapılır? İşte, ayrıntılar...