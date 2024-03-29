MSÜ TERCİH TARİHLERİ 2024 açıklandı! ÖSYM MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman?

2024 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MSÜ tercih tarihleri belli oldu. İşte, Milli Savunma Üniversitesi açıklaması:

''Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 3 Mart'ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375.409 kadın, 341.113 erkek olmak üzere toplam 716.522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır.