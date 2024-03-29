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Giriş Tarihi: 29.03.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 09:05

MSÜ TERCİH TARİHLERİ 2024 açıklandı! ÖSYM MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçları adayların erişimine açıldı. Bu noktada Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu taban puanları kapsamında yapılacak okul tercihleri için düğmeye basıldı ve MSÜ tercih takvimi belli oldu. Konuyla ilgili gözler ÖSYM ekranlarına döndü. Peki; 2024 MSÜ tercih tarihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler nasıl ve nereden yapılır? İşte, ayrıntılar...

MSÜ TERCİH TARİHLERİ 2024 açıklandı! ÖSYM MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihleri açıklandı. Öğrenciler, aldıkları puana göre belirlenen tarihler içerisinde işlemlerini tamamlayacak. Konuyla ilgili gözler ÖSYM ekranlarına dönerken adayların 'MSÜ tercihleri ne zaman' sorusu yanıt buldu. Peki, MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, MSÜ tercih takvimi 2024...

MSÜ TERCİH TARİHLERİ 2024 açıklandı! ÖSYM MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman?

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

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MSÜ TERCİH TARİHLERİ 2024 açıklandı! ÖSYM MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman?

2024 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MSÜ tercih tarihleri belli oldu. İşte, Milli Savunma Üniversitesi açıklaması:

''Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 3 Mart'ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375.409 kadın, 341.113 erkek olmak üzere toplam 716.522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır.

MSÜ TERCİH TARİHLERİ 2024 açıklandı! ÖSYM MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman?

MSÜ TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

MSÜ tercih kılavuzu henüz paylaşılmadı. MSÜ kılavuzu ile belli olacak taban ve tavan puanları da henüz belirlenmedi.

MSÜ TERCİH TARİHLERİ 2024 açıklandı! ÖSYM MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman?

MSÜ BÖLÜMLERİ

Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir. Kara Havacılık sınıfındaki öğrenciler helikopter ve uçak pilotu olmaktadırlar. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim, vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.

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