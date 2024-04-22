Müge Anlı’da Oğlu Eşiyle Kaçan Umut Yetik’in hikayesi! 19 yaşındaki genç 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı… Duyanlar inanamadı

MÜGE ANLI'DA OĞLU EŞİYLE KAÇAN UMUT YETİK'İN İSYANI!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında duyanları şok eden bir olay yaşandı. Programa başvuruda bulunan Umut Yetik evlendiğinde 9 yaşında olan oğlunun, şuanda 19 yaşına geldiğini ve 29 yaşındaki eşi Tuğçe Akpençe ile kaçtığını söyledi. Olayların muhatabı olan ikili canlı yayına bağlanarak bu durumu doğruladı.

Acılı baba Umut Yetik, tek derdinin 8 yaşındaki kızının velayetini almak olduğunu söyledi. Ve olayların öncesinde eşi ve oğlunun ona kurdukları tuzağı anlatıı;