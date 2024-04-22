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Haberler Galeri Müge Anlı’da Oğlu Eşiyle Kaçan Umut Yetik’in hikayesi! 19 yaşındaki genç 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı… Duyanlar inanamadı
Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:21 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 16:21

Müge Anlı’da Oğlu Eşiyle Kaçan Umut Yetik’in hikayesi! 19 yaşındaki genç 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı… Duyanlar inanamadı

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok olayı gün yüzünü çıkarmaya davam ediyor. Müge Anlı'nın 22 Nisan Pazartesi yayınında izleyenleri şok eden bir durum yaşandı. 19 yaşındaki genç 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Olayları aydınlatan acılı baba Umut Yetik eşi ile oğlunun yanlarına 8 yaşındaki kızlarını da alarak kaçtığını söyledi. Acılı adam Müge Anlı programında eşine ve oğluna isyan etti. İşte, Müge Anlı'da Oğlu Eşiyle Kaçan Umut Yetik olayında son durum!

Müge Anlı’da Oğlu Eşiyle Kaçan Umut Yetik’in hikayesi! 19 yaşındaki genç 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı… Duyanlar inanamadı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün kan donduran bir olay yaşandı. Umut Yetik'in kağıt üzerinde boşandığı eşi Tuğçe Akpençe ve oğlu Mustafa Yetik hakkındaki iddialara canlı yayına bağlanarak cevap verdi. Olaylar karşısında söylenenler Müge Anlı başta olmak üzere duyanları şok etti. Peki, Tuğçe Akpençe ve Mustafa Yetik birlikte mi kaçtı, canlı yayında neler söyledi? İşte, Müge Anlı 22 Nisan yayından son gelişmeler!

Müge Anlı’da Oğlu Eşiyle Kaçan Umut Yetik’in hikayesi! 19 yaşındaki genç 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı… Duyanlar inanamadı

MÜGE ANLI'DA OĞLU EŞİYLE KAÇAN UMUT YETİK'İN İSYANI!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında duyanları şok eden bir olay yaşandı. Programa başvuruda bulunan Umut Yetik evlendiğinde 9 yaşında olan oğlunun, şuanda 19 yaşına geldiğini ve 29 yaşındaki eşi Tuğçe Akpençe ile kaçtığını söyledi. Olayların muhatabı olan ikili canlı yayına bağlanarak bu durumu doğruladı.

Acılı baba Umut Yetik, tek derdinin 8 yaşındaki kızının velayetini almak olduğunu söyledi. Ve olayların öncesinde eşi ve oğlunun ona kurdukları tuzağı anlatıı;

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Müge Anlı’da Oğlu Eşiyle Kaçan Umut Yetik’in hikayesi! 19 yaşındaki genç 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı… Duyanlar inanamadı

Yaşadığı olayı anlatırken gözyaşlarına boğulan Yetik; "Bunlar tezgahı 1 yıl önceden planlamışlar. Tuğçe beni boşanmaya ikna etti. 'Boşanırsak bir kozmetik dükkanı açarız, kadın yardımlarından faydalanırız' deyip beni boşanmaya ikna etti. Biz sadece kağıt üzerinde boşandık, böyle bir şey aklıma gelmeyeceği için çocuğun velayeti anneye verildi. Kendi ağızlarıyla 10 aydır birlikte olduklarını itiraf ettiler. Bu kadın bu şahıstan hamile kalsa benim torunumu doğuracak" dedi.

Müge Anlı’da Oğlu Eşiyle Kaçan Umut Yetik’in hikayesi! 19 yaşındaki genç 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı… Duyanlar inanamadı

UMUT YETİK'İ HAPİSE ATTIRMAYA ÇALIŞMIŞLAR!

Boşandığı eşi ve oğlunun kendisine kumpas kurduğunu belirten Yetik, "Bana bir kumpas kurup kaçtılar. 30 Mart gecesi oğlum ısrarla bana kuaför müşterimizin aradığını, ısrarla oraya gitmemiz gerektiğini söylediler. Araç geldi, araca bindim, 15 dakika sonra jandarma ekipleri aracı durdular, çantamdan birkaç yasaklı madde çıktı. İfademi verdikten sonra beni serbest bıraktılar. Çünkü benim geçmişimde suç dosyası yok, kendimden çok eminim. Hastaneden hep birlikte çıktıktan sonra bana ne olduğunu sordular. Ben temiz çıkarsam bunu yapan kişinin kumpastan yargılatacağımı söyledim, ne olduysa bu blöften sonra oldu. O gün 9'dan sonra ne Tuğçe'nin ne de Mustafa'nın telefonlarına ulaşamadık, beni hapse attıracaklardı başaramayınca kaçtılar" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı’da Oğlu Eşiyle Kaçan Umut Yetik’in hikayesi! 19 yaşındaki genç 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı… Duyanlar inanamadı

BABAANNE YETİK KONUŞTU

Konu hakkında konuşan babanne "torunun üvey annesi ile yakınlaştığının farkına vardığını ancak konduramadığını" söyledi.

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