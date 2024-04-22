Giriş Tarihi: 22.04.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
16:21
Müge Anlı’da Oğlu Eşiyle Kaçan Umut Yetik’in hikayesi! 19 yaşındaki genç 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı… Duyanlar inanamadı
Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok olayı gün yüzünü çıkarmaya davam ediyor. Müge Anlı'nın 22 Nisan Pazartesi yayınında izleyenleri şok eden bir durum yaşandı. 19 yaşındaki genç 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Olayları aydınlatan acılı baba Umut Yetik eşi ile oğlunun yanlarına 8 yaşındaki kızlarını da alarak kaçtığını söyledi. Acılı adam Müge Anlı programında eşine ve oğluna isyan etti. İşte, Müge Anlı'da Oğlu Eşiyle Kaçan Umut Yetik olayında son durum!