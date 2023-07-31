Giriş Tarihi: 31.07.2023 19:43 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 19:43

Muhalefet kanadında sular durulmuyor! İYİ Parti'den “CHP’siz yerel seçim” planı: Tabanımız ittifak istemiyor

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde ağır bir yenilgi alan muhalefet kanadında sular durulmuyor. "Değişim" tartışmalarının başladığı CHP ile İYİ Parti'nin yerel seçimlerde birlikte hareket edip etmeyeceği merak konusu olurken, taraflardan karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Akşener'e yakın isimler "CHP'siz yerel seçim" planı üzerinde dururken, son olarak İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İYİ Parti tabanında ve teşkilatlarında ittifaksız seçime girme görüşünün hakim olduğunu belirten Usta, 2019 seçimlerine de göndermede bulunarak CHP'ye "Bizim sayemizde kazandınız" mesajını verdi.