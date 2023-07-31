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Haberler Galeri Muhalefet kanadında sular durulmuyor! İYİ Parti'den “CHP’siz yerel seçim” planı: Tabanımız ittifak istemiyor
Giriş Tarihi: 31.07.2023 19:43 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 19:43

Muhalefet kanadında sular durulmuyor! İYİ Parti'den “CHP’siz yerel seçim” planı: Tabanımız ittifak istemiyor

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde ağır bir yenilgi alan muhalefet kanadında sular durulmuyor. "Değişim" tartışmalarının başladığı CHP ile İYİ Parti'nin yerel seçimlerde birlikte hareket edip etmeyeceği merak konusu olurken, taraflardan karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Akşener'e yakın isimler "CHP'siz yerel seçim" planı üzerinde dururken, son olarak İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İYİ Parti tabanında ve teşkilatlarında ittifaksız seçime girme görüşünün hakim olduğunu belirten Usta, 2019 seçimlerine de göndermede bulunarak CHP'ye "Bizim sayemizde kazandınız" mesajını verdi.

Muhalefet kanadında sular durulmuyor! İYİ Parti’den “CHP’siz yerel seçim” planı: Tabanımız ittifak istemiyor

14-28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde hezimete uğrayan muhalefet kanadında sular durulmuyor. CHP'de seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" tartışmaları parti içinde büyük krize neden olurken, İYİ Parti'de ise yerel seçimler hazırlıkları devam ediyor.

Muhalefet kanadında sular durulmuyor! İYİ Parti’den “CHP’siz yerel seçim” planı: Tabanımız ittifak istemiyor

"CHP'siz yerel seçim" planı üzerinde durulurken, hem CHP hem de İYİ Parti kanadından karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

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Muhalefet kanadında sular durulmuyor! İYİ Parti’den “CHP’siz yerel seçim” planı: Tabanımız ittifak istemiyor

"İYİ PARTİ VE HDP OLMADAN DA İSTANBUL-ANKARA'DA KAZANABİLİRİZ"

CHP eski Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifak yaptıkları İYİ Parti ve HDP'ye rest çekip büyükşehirlerde seçimlere tek gireceklerini açıkladı. Tekin, "İYİ Parti olmadan da, HDP olmadan da İstanbul ve Ankara'da kazanabiliriz." dedi.

Muhalefet kanadında sular durulmuyor! İYİ Parti’den “CHP’siz yerel seçim” planı: Tabanımız ittifak istemiyor

"SAĞ PARTİLERLE NEDEN İTTİFAK YAPMAYALIM?"

Gürsel Tekin'in söz konusu açıklamalarına cevap ise İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan geldi. Hatipoğlu, Eskişehir'de bir grup gazeteciyle sohbetinde, yerel seçimlerde CHP ile hareket edilmesine karşı olduğunu belirterek, CHP'nin, milyonlarca seçmeninin muhalefetine rağmen 37 vekilini kendisine zıt görüşlü partilere hediye ettiğini ifade etti.

Muhalefet kanadında sular durulmuyor! İYİ Parti’den “CHP’siz yerel seçim” planı: Tabanımız ittifak istemiyor

İYİ Parti olarak, yürüttükleri genel seçim kampanyasında CHP'den sadece köstek gördüklerini kaydeden Hatipoğlu, "İYİ Parti, aynı tabandan milliyetçi-muhafazakar vatandaşlarımızın oy verdiği sağ partilerle ittifak neden yapmasın?" diye konuştu.

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