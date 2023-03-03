Giriş Tarihi: 03.03.2023 11:19
Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
11:19
Muhalif isimden flaş kulis: Akşener bugün masadan çekilebilir | 6'lı koalisyon masasında son dakika
6'lı koalisyon masasında Cumhurbaşkanı adaylığı krizi sürüyor. Partilerinin ilgili organlarından yetki alarak son toplantıya gitmelerine rağmen anlaşmazlık sonrası yeniden yetkili organlarla görüşme kararı alan genel başkanlar başta Meral Akşener olmak üzere masada hakimiyet kurma çabalarını sürdürüyor. Bu sırada koalisyonu destekleyen isimlerden çarpıcı kulis bilgileri de gelmeye devam ediyor. İsmail Saymaz Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olan Akşener'in bugün Pazartesi'ye kalmadan masadan çekilme ihtimali olduğunu aktardı