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Haberler Galeri Muhalif isimden flaş kulis: Akşener bugün masadan çekilebilir | 6'lı koalisyon masasında son dakika
Giriş Tarihi: 03.03.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 11:19

Muhalif isimden flaş kulis: Akşener bugün masadan çekilebilir | 6'lı koalisyon masasında son dakika

6'lı koalisyon masasında Cumhurbaşkanı adaylığı krizi sürüyor. Partilerinin ilgili organlarından yetki alarak son toplantıya gitmelerine rağmen anlaşmazlık sonrası yeniden yetkili organlarla görüşme kararı alan genel başkanlar başta Meral Akşener olmak üzere masada hakimiyet kurma çabalarını sürdürüyor. Bu sırada koalisyonu destekleyen isimlerden çarpıcı kulis bilgileri de gelmeye devam ediyor. İsmail Saymaz Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olan Akşener'in bugün Pazartesi'ye kalmadan masadan çekilme ihtimali olduğunu aktardı

Muhalif isimden flaş kulis: Akşener bugün masadan çekilebilir | 6’lı koalisyon masasında son dakika

6'lı koalisyon masasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi ismini kabul ettirmek için sürdürdüğü adaylık krizi derinleşiyor. Dün yapılan son toplantıdan sonra yeniden partisine dönen Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun değil iki CHP'li belediye başkanından birini istemesi son toplantıyı da sabote etti. Bunun ardından oluşan krizin ardından muhalefetin destekçisi isimlerden çarpıcı kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. İsmail Saymaz kaleme aldığı yazıda Akşener'in ciddi bir ayrımda olduğunu ve işaret edilen Pazartesi'den önce bir sürpriz ile masayı devirebileceğini belirtti.

Muhalif isimden flaş kulis: Akşener bugün masadan çekilebilir | 6’lı koalisyon masasında son dakika

İşte İsmail Saymaz'ın 6'lı koalisyon masasındaki cumhurbaşkanlığı adaylığı krizine dair Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasındaki soğuk savaşı kaleme aldığı yazısından önemli bölümler...

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Muhalif isimden flaş kulis: Akşener bugün masadan çekilebilir | 6’lı koalisyon masasında son dakika

"Pazartesiye kalmayabilir"

Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'ne girerken, "Milletin umudu Meral Akşener" diye sloganlar atıldı.

Muhalif isimden flaş kulis: Akşener bugün masadan çekilebilir | 6’lı koalisyon masasında son dakika

İYİ PARTİ'DE KILIÇDAROĞLU'NA SICAK BAKANLAR AZINLIKTA

İyi Parti'de, saat 22.30'da kapalı toplantı başladı. Başkanlık Divanı ve milletvekilleri içinden "Masadan kalkalım" diye görüş belirtenler de oldu, itidalli yaklaşanlar da. Kılıçdaroğlu'na sıcak yaklaşanlar azınlıkta kaldı.

Muhalif isimden flaş kulis: Akşener bugün masadan çekilebilir | 6’lı koalisyon masasında son dakika

Görüşme sabaha karşı saat 3'te bitti.

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