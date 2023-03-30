Giriş Tarihi: 30.03.2023 09:36
Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
09:36
Muharrem İnce ve Ağıralioğlu'nun planı ne? Geride kalanlar kaç kişi?
CHP ve İYİ Parti'de yaşanan ayrılıklar üzerinden zaman geçse de ses getirmeye devam ederken bu yarılma siyasette oy uğruna terör eteklerine kadar savrulmalar yaşayan muhalefetin tüm alanlarına sirayet etmiş durumda. Dün Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nu eli boş gönderirken son olarak İYİ Parti'nin önemli isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu gürültülü bir isyan ve ardından gelen istifa ile partisini terk etti. Peki İnce ve Ağıralioğlu bundan sonra ne yapacak? Ağıralioğlu'nun söylediği 'kudretli' kaç kişi kaldı? Mahmut Övür yazdı