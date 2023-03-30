Muharrem İnce ve Ağıralioğlu’nun planı ne? Geride kalanlar kaç kişi?

CHP'lilerin deyimiyle HDP masayı "enfekte" etti.

Aslında öteki partilerin küresel güç merkezleriyle ilişkileri HDP'den çok da farklı değil. Ancak HDP'nin, küreselcilerin açık destek verdiği terör örgütü PKK'yla ilişkisi bu gerçeği çok daha net biçimde ortaya koydu ve masada kriz çıktı.

Masayı kuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun işi bu nedenle hiç kolay değil. Sonunda CHP'den ayrılmak zorunda bıraktığı, ötekileştirdiği Muharrem İnce'ye muhtaç oldu.

