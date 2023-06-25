Giriş Tarihi: 25.06.2023 06:22
Güncelleme Tarihi: 25.06.2023
06:25
Muhrarrem İnce'ye kaset kumpasında Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı! Süreci FETÖ ile bağlantılı hesaplar yönetti
Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine yol açan "montaj kaset ve sahte dekont" soruşturmasında 5 sanık hakkında hazırlanan iddianamede şüphelilerin Whatsapp konuşmaları da yer aldı. CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru'nun Yalancılar Derneği kısaltması olan 'Yal-Der' adlı Whatsapp grubunda söz konusu paylaşımı yaptığı ve İnce'yi kastederek hakaret ettiği saptandı.