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Haberler Galeri Muhrarrem İnce'ye kaset kumpasında Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı! Süreci FETÖ ile bağlantılı hesaplar yönetti
Giriş Tarihi: 25.06.2023 06:22 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 06:25

Muhrarrem İnce'ye kaset kumpasında Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı! Süreci FETÖ ile bağlantılı hesaplar yönetti

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine yol açan "montaj kaset ve sahte dekont" soruşturmasında 5 sanık hakkında hazırlanan iddianamede şüphelilerin Whatsapp konuşmaları da yer aldı. CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru'nun Yalancılar Derneği kısaltması olan 'Yal-Der' adlı Whatsapp grubunda söz konusu paylaşımı yaptığı ve İnce'yi kastederek hakaret ettiği saptandı.

Dilhan Dumanoğlu
Muhrarrem İnce’ye kaset kumpasında Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı! Süreci FETÖ ile bağlantılı hesaplar yönetti

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce hakkında sosyal medya kendisine ait olduğu iddia edilen görüntülerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Tehdit', 'Şantaj', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' 'Özel bayatın gizliliğini ihlal' ve 'Belgede sahtecilik' suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Muhrarrem İnce’ye kaset kumpasında Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı! Süreci FETÖ ile bağlantılı hesaplar yönetti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Galoğlu, Ozan Özgür Doğru, Salim Faruk Kızılırmak, Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan hakkında 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

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Muhrarrem İnce’ye kaset kumpasında Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı! Süreci FETÖ ile bağlantılı hesaplar yönetti

İddianamede, bu sürecin yönetilmesinde FETÖ ile bağlantılı hesapların rol üstlendiği, anayasal demokratik seçim sürecinde müştekinin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine neden oldukları kaydedildi.

Muhrarrem İnce’ye kaset kumpasında Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı! Süreci FETÖ ile bağlantılı hesaplar yönetti

GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞARAK HAKARET ETTİ

CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru'nun Yalancılar Derneği kısaltması olan 'Yal-Der' isimli Whatsapp grubunda söz konusu paylaşımı yaptığı ve İnce'yi kastederek, "Tip'e darbe vurmak için ibn.. yaptı.

Muhrarrem İnce’ye kaset kumpasında Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı! Süreci FETÖ ile bağlantılı hesaplar yönetti

Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum demedi" şeklinde sözler sarf ettiği belirlendi.

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