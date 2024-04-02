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Haberler Galeri Muhtar Seçim Sonuçları 2024 Sorgulama 🗳️ 81 il Muhtarlık seçim sonuçları nereden öğrenilir, muhtar maaşı ne kadar?
Giriş Tarihi: 02.04.2024 08:12 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 08:12

Muhtar Seçim Sonuçları 2024 Sorgulama 🗳️ 81 il Muhtarlık seçim sonuçları nereden öğrenilir, muhtar maaşı ne kadar?

Türkiye, 31 Mart Pazar günü 5 yıllık yeni dönemin yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitti. 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, köy ve mahalle muhtarları için oylar kullanıldı. İl il, ilçe ilçe sonuçlar netleşirken gözler köy ve mahalle muhtarı seçim sonuçlarına çevrildi. Peki, YSK ile Muhtar sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Muhtar Seçim Sonuçları 2024 Sorgulama 🗳️ 81 il Muhtarlık seçim sonuçları nereden öğrenilir, muhtar maaşı ne kadar?

Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart Pazar günü tamamlandı. Seçmenler, kesin bilgiye ulaşmak amacıyla sonuçlar için araştırmalarını sürdürüyor. İl il, ilçe ilçe seçim sonuçlarının yanı sıra mahalle mahalle sonuçlar da sorgulanıyor. Belediye başkanları netlik kazanırken ''2024 Yerel seçim sonuçlarına göre muhtar sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte, YSK ile köy ve mahalle muhtarı seçim sonuçları sorgulama ekranı…

Muhtar Seçim Sonuçları 2024 Sorgulama 🗳️ 81 il Muhtarlık seçim sonuçları nereden öğrenilir, muhtar maaşı ne kadar?

31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ TAMAMLANDI!

Milyonlarca seçmen, 31 Mart 2024 tarihinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde oy verme işlemi, 07.00-16.00 saatleri arasında yapıldı.

Diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasının ardından sonuçlara ilişkin veriler yayınlandı.

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Muhtar Seçim Sonuçları 2024 Sorgulama 🗳️ 81 il Muhtarlık seçim sonuçları nereden öğrenilir, muhtar maaşı ne kadar?

MUHTAR SEÇİM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

31 Mart Pazar günü sandığa giden milyonlarca seçmen, ıslak imzalı sayım döküm cetvelleri, sandık sonuç tutanakları, il ve ilçe birleştirme tutanaklarını Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet adresinden görüntüleyebilecek.

YSK verilerine göre her seçmenin oy kullandığı sandığa dair sonuçlar görüntülenebiliyor.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlandığı takdirde aşağıdaki linkten sandığınıza ulaşabilir ve oy oranlarını detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

YSK SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Muhtar Seçim Sonuçları 2024 Sorgulama 🗳️ 81 il Muhtarlık seçim sonuçları nereden öğrenilir, muhtar maaşı ne kadar?

MUHTAR MAZBATASI NASIL ALINIR?

Madde 25 - Oyların sınıflanması yapıldıktan sonra seçim komisyonu tarafından bir mazbata yapılarak yerin en büyük mülkiye memurluğuna verilir. Bu mazbatada:

A) Seçimin başlama ve bitme tarihi,

B) Sandığın ne zaman ve kimlerin önünde açıldığı,

C) Oy pusulalarının kaç tane çıktığı ve seçim defterindeki adların kaç tanesinin karşısına imza veya işaret konulmuş ve kaç adın karşısı boş kalmış olduğu,

Muhtar Seçim Sonuçları 2024 Sorgulama 🗳️ 81 il Muhtarlık seçim sonuçları nereden öğrenilir, muhtar maaşı ne kadar?

Ç) Oy pusulalarından kaç tanesi ne sebeple geçer sayılmadığı,

D) Geçer sayılan oy pusulalarının sınıflanması sonucunda hangi adların en çoktan en aza doğru kaç oy kazandığı (muhtarlık için ayrı, ihtiyar kurulu üyeliği için ayrı),

E) Muhtarlığa, asıl ve yedek üyeliklere kimlerin ayrıldığı,

F) Seçimin kanuna aykırı yapıldığı mahalle halkından biri tarafından haber verilir veya ileri sürülürse bunun neden ibaret olduğu, gösterilir.

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