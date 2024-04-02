Muhtar Seçim Sonuçları 2024 Sorgulama 🗳️ 81 il Muhtarlık seçim sonuçları nereden öğrenilir, muhtar maaşı ne kadar?

31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ TAMAMLANDI!
Milyonlarca seçmen, 31 Mart 2024 tarihinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde oy verme işlemi, 07.00-16.00 saatleri arasında yapıldı.
Diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasının ardından sonuçlara ilişkin veriler yayınlandı.