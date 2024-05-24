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Haberler Galeri Murat Çelik'in şaibe dolu özel ekibi! KOM'u tasfiye etti: Çarpıcı detaylar
Giriş Tarihi: 24.05.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 16:47

Murat Çelik'in şaibe dolu özel ekibi! KOM'u tasfiye etti: Çarpıcı detaylar

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı FETÖVARİ kumpasla ilgili soruşturma devam ediyor. Organize Suçlarla Mücade Şube'den sorumlu Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile aynı şubede görevli komiserler Ufuk Gültekin ile Metehan İlkyaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişinin tutuklandığı soruşturmayla ilgili hazırlanan İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı raporunda birçok eksiklik dikkat çekti. İşte detaylar...

Halit TURAN
Murat Çelik’in şaibe dolu özel ekibi! KOM’u tasfiye etti: Çarpıcı detaylar

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner'in soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadede geçen birçok konu ise idari soruşturma raporuna dahil edilmedi. Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın İzmir Cezaevi'nde ek ifadesinin alınması için İzmir'e giden Organize Şube'de görevli Metehan İlyaz, M.M.Ç., Yılmaz Ö. ve Celal Y. iddiaya göre ifade işleminden sonra Kaplan'ın avukatı ile buluştu. Polisler avukatla yemek yedikten sonra masaj salonuna gitti. Yapılan bütün görüşmeler MİT ve Emniyet İstihbaratın takibine düştü.

Murat Çelik’in şaibe dolu özel ekibi! KOM’u tasfiye etti: Çarpıcı detaylar

300 BİN DOLAR RÜŞVET İDDİASI SORUŞTURULMADI

Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ifadesinde bu yaşananları anlatmıştı. Öner, "Görevlendirmeleri Murat Çelik yaptı. İzmir'de görevlendirilen bu personellerle ilgili bir sorun olup olmadığını sormak için Murat Çelik'in odasına gittim. Memurların hata yaptığını, hatayı bildiğini söyledi. Şevket Demircan'ın yanına gittim.

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Murat Çelik’in şaibe dolu özel ekibi! KOM’u tasfiye etti: Çarpıcı detaylar

Polis Yılmaz Ö.'nün görevlendirme için kalınan otelde masaj salonuna gittiğini söyledi. Diğer 3 memurla ilgili neden işlem yapıldığını sorduğumda ise, 'Memurların birbirine karşı yapmaları gereken sorumlulukları var' şeklinde geçiştirici cümleler kullandı. Öğrendiğim kadarıyla bu polisler, gizli tanıkların açık kimlik bilgilerini Kaplan'ın avukatına 300 bin dolar karşılığında verdi.

Murat Çelik’in şaibe dolu özel ekibi! KOM’u tasfiye etti: Çarpıcı detaylar

Murat Çelik, makam odasında İzmir'e giden bu memurlarının gittiği restorandaki kamera görüntülerinin bir ekip tarafından alındığını belirterek 'bu bize karşı bir kumpastır' dedi" diye konuştu. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince hazırlanan raporda bu iddiaların ne Murat Çelik'e ne de Şevket Demircan'a sorulmadığı dikkat çekti.

Murat Çelik’in şaibe dolu özel ekibi! KOM’u tasfiye etti: Çarpıcı detaylar

BRANŞLI KADRONUN İLİŞİĞİ KESİLDİ

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in göreve başlamasından itibaren Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda yer alan ve KOM kurslarını tamamlayarak branşlaşan personellerin 3'te 2'sinin ilişini kestiği belirlendi. Çelik'in branşlı personellerin yerine yolsuzluk, rüşvet ve çeşitli suçlardan adli ve idari soruşturma geçirip şubelerinden gönderilen polisleri topladığı iddia edildi.

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