Giriş Tarihi: 24.05.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
16:47
Murat Çelik'in şaibe dolu özel ekibi! KOM'u tasfiye etti: Çarpıcı detaylar
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı FETÖVARİ kumpasla ilgili soruşturma devam ediyor. Organize Suçlarla Mücade Şube'den sorumlu Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile aynı şubede görevli komiserler Ufuk Gültekin ile Metehan İlkyaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişinin tutuklandığı soruşturmayla ilgili hazırlanan İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı raporunda birçok eksiklik dikkat çekti. İşte detaylar...