Giriş Tarihi: 01.08.2023 23:03
Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
23:11
Murat Karayalçın'dan İmamoğlu'na gönderme! "Değişim" yemeğinin perde arkası ortaya çıktı: Aday olma!
14-28 Mayıs seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" hareketini başlatan Ekrem İmamoğlu önceki gün CHP'nin eski genel başkanları ile bir araya geldi. 'Genel Başkanlık' amacıyla hareket eden İmamoğlu'nun "değişim yemeği" ses getirirken, Murat Karayalçın katıldığı bir televizyon programında görüşmeyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karayalçın, Ekrem İmamoğlu'na İstanbul seçimleri için aday olması gerektiğini söylediğini ifade ederken, CHP'deki koltuk kavgasıyla ilgili de, İmamoğlu'na aday olmaması gerektiğinin mesajını verdiğini belirten Karayalçın, "İmamoğlu gülümseyerek karşıladı" dedi.