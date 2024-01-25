Murat Kurum’dan deprem seferberliği açıklaması: İstanbul’a 5 yılda 650 bin konut inşa edeceğiz!

"KİPTAŞ ELİYLE YAPACAĞIZ"

Yeni güvenli, huzurlu binalarımızın 300 binini bilinçli bir şekilde durdurulan KİPTAŞ eliyle yapacağız. Biz öldürülen, yavaşlatılan KİPTAŞ'ımızla 300 bin konutu başlatıyoruz. 15 Nisan'da hemen başvuruları alacağız. 700 bin lira hibe desteği 700 bin lira kredi desteği ve 100 bin lira da taşıma desteği vereceğiz. 18 ayda bu konutlarımızı planlayacağız. Yerinde dönüşüm ile 250 bin konut yapacağız. Şu anki İstanbul BB yönetiminde dahil bizim yaptığımız bu çalışma ve vizyon yoktur.