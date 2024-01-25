Giriş Tarihi: 25.01.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
13:52
Murat Kurum’dan deprem seferberliği açıklaması: İstanbul'a 5 yılda 650 bin konut inşa edeceğiz!
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, deprem ve konut projelerini açıkladı. Mevcut yönetimin söz verilen konut sayısının yüzde 5'ini bile yapmadığını belirten Kurum, "Sizlere afete dirençli bir İstanbul teklif ediyoruz. 600 bin konutun acilen dönüştürülmesi gerekiyor. 5 yılda 650 bin yatay mimari eksenli konut inşa edeceğiz. 300 binini bilinçli bir şekilde durdurulan KİPTAŞ eliyle yapacağız. Yerinde dönüşüm ile 250 bin konut yapacağız" ifadelerini kullandı. İşte Kurum'un açıklamaları...