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Haberler Galeri Murat Ongun'un kara kutusu Emrah Bağdatlı İpsala’dan kaçmış! 35 kişinin üzerine şirket kurup milyarlarca liralık ihale almış
Giriş Tarihi: 20.03.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:45

Murat Ongun'un kara kutusu Emrah Bağdatlı İpsala’dan kaçmış! 35 kişinin üzerine şirket kurup milyarlarca liralık ihale almış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan operasyonun yolsuzluk ayağındaki kilit isimlerinden Murat Ongun'un kara kutusu firari Emrah Bağdatlı'nın kaçış hikayesi ortaya çıktı. Bağdatlı'nın telefonunu bile yanına almadan 5 Mart günü saat 18.38'de 34 BCK 004 plakalı otomobille İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı belirlendi.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Murat Ongun’un kara kutusu Emrah Bağdatlı İpsala’dan kaçmış! 35 kişinin üzerine şirket kurup milyarlarca liralık ihale almış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'la birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Murat Ongun’un kara kutusu Emrah Bağdatlı İpsala’dan kaçmış! 35 kişinin üzerine şirket kurup milyarlarca liralık ihale almış

KARA KUTU KAYIP

Gözaltına alınan 87 kişinin işlemleri Emniyet Müdürlüğü'nde devam ederken, operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Ogun'un yardımcısı Emrah Bağdatlı'ya bir türlü ulaşılamadı.

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Murat Ongun’un kara kutusu Emrah Bağdatlı İpsala’dan kaçmış! 35 kişinin üzerine şirket kurup milyarlarca liralık ihale almış

Bağdatlı'nın 4 Mart sabahı İBB iştiraki Medya Aş'ye düzenlenen baskından bir gün sonra 5 Mart günü saat 18.38'de 34 BCK 004 plakalı otomobille İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı belirlendi.

Murat Ongun’un kara kutusu Emrah Bağdatlı İpsala’dan kaçmış! 35 kişinin üzerine şirket kurup milyarlarca liralık ihale almış

Bağdatlı'nın sinyal takibi yapan polisleri atlamak için telefonunu evde bıraktığı ortaya çıktı.

Murat Ongun’un kara kutusu Emrah Bağdatlı İpsala’dan kaçmış! 35 kişinin üzerine şirket kurup milyarlarca liralık ihale almış

AMERİKA BİLETİ ALMIŞ

Soruşturma kapsamında takip edilen şüpheli Bağdatlı'nın 5 Mart'ta, ABD'nin Houston kentine 6 Mart günü saat 08.45'te hareket etmesi planlanan uçak seferi için bilet alarak yurt dışına çıkış yapacağı izlenimi verdiği anlaşıldı.