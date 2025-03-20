Murat Ongun’un kara kutusu Emrah Bağdatlı İpsala’dan kaçmış! 35 kişinin üzerine şirket kurup milyarlarca liralık ihale almış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'la birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.