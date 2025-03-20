Giriş Tarihi: 20.03.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
11:45
Murat Ongun'un kara kutusu Emrah Bağdatlı İpsala’dan kaçmış! 35 kişinin üzerine şirket kurup milyarlarca liralık ihale almış
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan operasyonun yolsuzluk ayağındaki kilit isimlerinden Murat Ongun'un kara kutusu firari Emrah Bağdatlı'nın kaçış hikayesi ortaya çıktı. Bağdatlı'nın telefonunu bile yanına almadan 5 Mart günü saat 18.38'de 34 BCK 004 plakalı otomobille İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı belirlendi.