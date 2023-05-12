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Haberler Galeri Nedim Şener Sabah.com.tr'ye açıkladı: Muharrem İnce'nin kaset kumpası 3. aşamaydı: Döve döve...
Giriş Tarihi: 12.05.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 13:47

Nedim Şener Sabah.com.tr'ye açıkladı: Muharrem İnce'nin kaset kumpası 3. aşamaydı: Döve döve...

Gazeteci Nedim Şener Muharrem İnce'nin sindirilerek adaylıktan çekilmesi ile sonuçlanan kaset kumpası ve şantaj sürecinin kodlarını Sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Öve öve, söve söve, döve döve" olarak adlandırdığı 3 aşamalı sindirme taktiğini uyguladığını belirten Şener Meral Akşener'in ikinci aşamada masaya oturtulduğunu ancak Muharrem İnce'nin FETÖ'nün devreye girdiği üçüncü aşamada 'DÖVE DÖVE' geri adım attırıldığını söyledi. Şener ayrıca Muharrem İnce'nin sindirilmesi için düğmeye basılan güne de dikkat çekti.

M. FATİH GEDİMAN
Nedim Şener Sabah.com.tr’ye açıkladı: Muharrem İnce’nin kaset kumpası 3. aşamaydı: Döve döve...

Adaylıktan çekilmesi için hakkında çeşitli iddia ve montaj kasetlerle şantaj yapılan Muharrem İnce dün itibarıyla geri adım attı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini anmadan adaylıktan çekildiğini kamuoyuna bildirdi. Gazeteci Nedim Şener Muharrem İnce'nin nasıl sindirildiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu gerçekleştirirken uyguladığı yöntemi Sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Kaset kumpası sonrasında önünden çekilmesi kesinleştiğinde de İnce'yi sofraya davet eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 aşamalı sindirme taktiğine dikkat çeken Şener İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ikinci aşamada masaya döndüğünü ama Muharrem İnce'nin ancak FETÖ'nün devreye girdiği üçüncü aşamada aradan çıkarıldığını belirtti. Şener ayrıca Muharrem İnce'nin sindirilmesi için düğmeye basılan günün bir önceki büyük kaset skandalıyla ilişkisine de dikkat çekti.

Nedim Şener Sabah.com.tr’ye açıkladı: Muharrem İnce’nin kaset kumpası 3. aşamaydı: Döve döve...

İşte Nedim Şener'in yaptığı değerlendirmelerden öne çıkanlar…

BAYKAL KUMPASININ YILDÖNÜMÜNDE FETÖ YENİDEN DÜĞMEYE BASTI

Bugün Türk siyaseti Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünü açmak için yine kumpasla, montajla dizayn ediliyor. Peki bugünün ne olduğunu bilen var mı? Muharrem İnce hakkındaki kaset kumpası için düğmeye basılan 10 Mayıs günü FETÖ kaset kumpası sonucu CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasını açıklamasının tam 13. Yıldönümü. O gün CHP Genel Başkanlığı için önü açılan Kemal Kılıçdaroğlu'na bugün de Cumhurbaşkanlığı'nın kapılarını açmak üzere düğmeye basıldı.

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Nedim Şener Sabah.com.tr’ye açıkladı: Muharrem İnce’nin kaset kumpası 3. aşamaydı: Döve döve...

BU KUMPASLA TÜRKİYE CUMHURİYETİNE CUMHURBAŞKANI OLMAYI HEDEFLİYOR

Yani 13 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğuna FETÖ'nün kumpas, şantaj ve montaj kasetleriyle oturmayı hedefliyor.

Nedim Şener Sabah.com.tr’ye açıkladı: Muharrem İnce’nin kaset kumpası 3. aşamaydı: Döve döve...

İNCE'Yİ SİYASİ MEVTA HALİNE GETİRDİLER

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesinin önünde engel olarak gördükleri ve onca hakareti küfrü ettikleri, bölücü olmakla suçladıkları Muharrem İnce'yi bu kez FETÖ'cüler eliyle hazırlanan ve gerçek olmayan montaj görüntülerle siyaseten mevta haline getirdiler.

Nedim Şener Sabah.com.tr’ye açıkladı: Muharrem İnce’nin kaset kumpası 3. aşamaydı: Döve döve...

KEMAL KILIÇDAROĞLU YALANCI VE KUMPASÇI BİRİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR

Muharrem İnce algı operasyonu yapanları FETÖ'cü olarak tanımlıyor. Kaynağını net olarak söylüyor. Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Bu linç operasyonunun ortağı olan, göz yuman ve hatta bundan yararlanan Kılıçdaroğlu FETÖ'cüleri aklamak için. İşbirliği yaptığı FETÖ'cüleri aklamak için suçu Rus'lara atıyor. Kendinden emin görünüyor. Ama emin değil yalancı. Kemal Kılıçdaroğlu gerçek bir kumpasçı ve yalancı haline dönüşmüştür. Eğer samimi olsaydı "Sakın çekilme. Adaylığını destekliyorum. Dik dur" demesi lazımdı. Onun yerine ne söylüyor? "Sofraya bekliyorum" diyor. Bakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu yalanlara kanacak kadar aptal değil.

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