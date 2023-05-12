Giriş Tarihi: 12.05.2023 13:47
Güncelleme Tarihi: 12.05.2023
13:47
Nedim Şener Sabah.com.tr'ye açıkladı: Muharrem İnce'nin kaset kumpası 3. aşamaydı: Döve döve...
Gazeteci Nedim Şener Muharrem İnce'nin sindirilerek adaylıktan çekilmesi ile sonuçlanan kaset kumpası ve şantaj sürecinin kodlarını Sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Öve öve, söve söve, döve döve" olarak adlandırdığı 3 aşamalı sindirme taktiğini uyguladığını belirten Şener Meral Akşener'in ikinci aşamada masaya oturtulduğunu ancak Muharrem İnce'nin FETÖ'nün devreye girdiği üçüncü aşamada 'DÖVE DÖVE' geri adım attırıldığını söyledi. Şener ayrıca Muharrem İnce'nin sindirilmesi için düğmeye basılan güne de dikkat çekti.