Nedim Şener Sabah.com.tr’ye açıkladı: Muharrem İnce’nin kaset kumpası 3. aşamaydı: Döve döve...

KEMAL KILIÇDAROĞLU YALANCI VE KUMPASÇI BİRİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR

Muharrem İnce algı operasyonu yapanları FETÖ'cü olarak tanımlıyor. Kaynağını net olarak söylüyor. Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Bu linç operasyonunun ortağı olan, göz yuman ve hatta bundan yararlanan Kılıçdaroğlu FETÖ'cüleri aklamak için. İşbirliği yaptığı FETÖ'cüleri aklamak için suçu Rus'lara atıyor. Kendinden emin görünüyor. Ama emin değil yalancı. Kemal Kılıçdaroğlu gerçek bir kumpasçı ve yalancı haline dönüşmüştür. Eğer samimi olsaydı "Sakın çekilme. Adaylığını destekliyorum. Dik dur" demesi lazımdı. Onun yerine ne söylüyor? "Sofraya bekliyorum" diyor. Bakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu yalanlara kanacak kadar aptal değil.