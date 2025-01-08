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Haberler Galeri Netanyahu'ya yakın gazete yazdı! "Erdoğan uykularını kaçırıyor"
Giriş Tarihi: 08.01.2025 22:22 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 22:55

Netanyahu'ya yakın gazete yazdı! "Erdoğan uykularını kaçırıyor"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesi, Tel Aviv yönetiminin Türkiye'nin Suriye'deki hamlelerinden endişeli olduğunu yazdı. Gazetede yer alan haberde, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından "Türkiye'nin Rusya ve İran'ın yerini alarak Suriye'yi uydu devlet haline getirmeye çalıştığı" iddia edilirken bunun, İsrailli yetkililer için "giderek artan bir endişe kaynağına dönüştüğü" ileri sürüldü.

Netanyahu’ya yakın gazete yazdı! Erdoğan uykularını kaçırıyor


Adı açıklanmayan İsrailli bir siyasi yetkilinin "Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerinin" Tel Aviv için "son günlerde en önemli önceliklerinden biri haline geldiğini" söylediği iddia edildi.

Netanyahu’ya yakın gazete yazdı! Erdoğan uykularını kaçırıyor

İsrail yönetiminin ayrıca "Türkiye'nin Suriye'deki hamlelerini" ele almak için "gelecek günlerde iki kritik görüşme planladığı" öne sürüldü. Bu görüşmelerden birinin Savunma Bakanlığında diğerinin de Başbakan Netanyahu liderliğinde yapılacağı savunuldu.

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Netanyahu’ya yakın gazete yazdı! Erdoğan uykularını kaçırıyor

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN EYLEMLERİ İSRAİLLİ LİDERLERİN UYKUSUNU KAÇIRIYOR"

İsrailli yetkililerin Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'nin Suriye'de en etkili güç haline geldiğine inandığı belirtildi. Haberde, Suriye'deki son gelişmeler ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eylemlerinin "İsrail'in siyasi ve güvenlik liderleri için uykusuz gecelere neden olduğu" yazıldı.

Netanyahu’ya yakın gazete yazdı! Erdoğan uykularını kaçırıyor

Tel Aviv'in "Türkiye'nin stratejik bir tehdit haline gelme olasılığına hazırlandığı" iddia edilen habere göre, İsrailli yetkililer "Türkiye'nin Suriye'deki hamlelerinin iki ülke arasında ağır bir sürtüşme yaratma potansiyeli" taşıdığını düşünüyor.

Netanyahu’ya yakın gazete yazdı! Erdoğan uykularını kaçırıyor

İSRAİL İLE PKK/YPG ARASINDAKİ İLİŞKİLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

İsrail'in terör örgütü PKK/YPG ile uzun süredir devam eden bir ilişkisi olduğuna işaret edilen haberde, Tel Aviv'in bu konuda Ankara ile doğrudan karşı karşıya gelmek istemediği kaydedildi.

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