Giriş Tarihi: 08.01.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
22:55
Netanyahu'ya yakın gazete yazdı! "Erdoğan uykularını kaçırıyor"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesi, Tel Aviv yönetiminin Türkiye'nin Suriye'deki hamlelerinden endişeli olduğunu yazdı. Gazetede yer alan haberde, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından "Türkiye'nin Rusya ve İran'ın yerini alarak Suriye'yi uydu devlet haline getirmeye çalıştığı" iddia edilirken bunun, İsrailli yetkililer için "giderek artan bir endişe kaynağına dönüştüğü" ileri sürüldü.