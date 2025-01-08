Netanyahu'ya yakın gazete yazdı! "Erdoğan uykularını kaçırıyor"

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN EYLEMLERİ İSRAİLLİ LİDERLERİN UYKUSUNU KAÇIRIYOR"

İsrailli yetkililerin Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'nin Suriye'de en etkili güç haline geldiğine inandığı belirtildi. Haberde, Suriye'deki son gelişmeler ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eylemlerinin "İsrail'in siyasi ve güvenlik liderleri için uykusuz gecelere neden olduğu" yazıldı.