Netflix Türkiye’yi ’Famagusta’ dizisi ile işgalci gösteriyor: Yönetmenlerimiz neden duyarsız? | Mevlüt Tezel yazdı

Netflix'te yayınlaması planlanan 'Famagusta' dizisi büyük tepkiye yol açtı. Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel de bugünkü yazısında Netflix'in Türkiye'yi işgalci gibi gösterdiğinin mesajını vererek dikkat çeken ifadelerde bulundu.
İşte Tezel'in 'Netflix Türkiye'yi işgalci gösteriyor' başlıklı yazısı:
Netflix, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı konu alan ve Türk askerinin 'işgalci' olduğunu iddia eden Güney Kıbrıs yapımı 'Famagusta' adlı diziyi 20 Eylül'de yayınlayacağını duyurdu.
Dizide Gazimağusa'nın Rumca adı olan Famagusta kullanılıyor.
Dizinin konusu şöyle: Türk ordusunun 20 Temmuz 1974 tarihinde askeri harekatı başlattığı gün genç bir çift üç aylık bebeklerini kaybediyor. Kendileri de yerlerini terk etmek zorunda kalıyorlar, ancak bebeklerini bulma umutlarını da kaybediyorlar.
Aslında dizi geçtiğimiz ocak ayından beri Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan'da yayınlanıyor.
Eylül ayında üçüncü sezonu başlayacak. Kaybolan çocuğun uzun yıllara dayanan arayışının özelinde Kıbrıs Barış Harekatı, elbette Rumların bakış acısıyla anlatılıyor.