Netflix Türkiye’yi ’Famagusta’ dizisi ile işgalci gösteriyor: Yönetmenlerimiz neden duyarsız? | Mevlüt Tezel yazdı

Netflix sadece dizi, belgesel, film yayınlayan bir platform değil aynı zamanda algı operasyonlarına zemin oluşturmaktadır.

Imdb notu 10 üzerinden beş olan, vasat bir dizi olduğu söylenen 'Famagusta'yı şimdi dünyada merak eden herkes izleyebilecek! Netflix'ten bu diziyi yayınlamasını istemezsek "Siz de meseleyi Türklerin açısından anlatan dizi çekseydiniz" diyenler olacak. Halbuki Türklerin de çektiği birçok film ve birkaç dizi var aslında.

Netflix, Türkleri haksız bir şekilde eleştiren 'Famagusta'yı yayınlayacaksa Kıbrıs sorunuyla ilgili çekilmiş bazı kaliteli Türk yapımlarına arşivinde yer vermesi gerekiyor! Bunu yapmazsa taraf tutmuş olur!

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Aslında Yeşilçam, Kıbrıs meselesine çok duyarlı yaklaştı. 1959'dan başlayarak 80'li yıllara kadar 'Barış Harekatı Kıbrıs','Fedai Komandolar Kıbrıs'ta', 'Fırtına Beşler', 'Kartal Yuvası','Kıbrıs Belası Kızıl E.O.K.A','Sezercik Küçük Mücahit','Türk Aslanları' gibi birçok aksiyon- macera-dram tarzı film çekildi.