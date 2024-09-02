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Haberler Galeri Netflix Türkiye'yi 'Famagusta' dizisi ile işgalci gösteriyor: Yönetmenlerimiz neden duyarsız? | Mevlüt Tezel yazdı
Giriş Tarihi: 02.09.2024 07:39 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 07:42

Netflix Türkiye'yi 'Famagusta' dizisi ile işgalci gösteriyor: Yönetmenlerimiz neden duyarsız? | Mevlüt Tezel yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel Netflix'te yayınlanacak ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin iftira ve manipülasyondan ibaret propagandasını içeren 'Famagusta' dizisini bugünkü köşesine taşıdı. Tezel, "Netflix, Türkleri haksız bir şekilde eleştiren 'Famagusta'yı yayınlayacaksa Kıbrıs sorunuyla ilgili çekilmiş bazı kaliteli Türk yapımlarına arşivinde yer vermesi gerekiyor! Bunu yapmazsa taraf tutmuş olur!" ifadelerine yer verdi.

Netflix Türkiye’yi ’Famagusta’ dizisi ile işgalci gösteriyor: Yönetmenlerimiz neden duyarsız? | Mevlüt Tezel yazdı

Netflix'te yayınlaması planlanan 'Famagusta' dizisi büyük tepkiye yol açtı. Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel de bugünkü yazısında Netflix'in Türkiye'yi işgalci gibi gösterdiğinin mesajını vererek dikkat çeken ifadelerde bulundu.

İşte Tezel'in 'Netflix Türkiye'yi işgalci gösteriyor' başlıklı yazısı:

Netflix, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı konu alan ve Türk askerinin 'işgalci' olduğunu iddia eden Güney Kıbrıs yapımı 'Famagusta' adlı diziyi 20 Eylül'de yayınlayacağını duyurdu.

Dizide Gazimağusa'nın Rumca adı olan Famagusta kullanılıyor.

Dizinin konusu şöyle: Türk ordusunun 20 Temmuz 1974 tarihinde askeri harekatı başlattığı gün genç bir çift üç aylık bebeklerini kaybediyor. Kendileri de yerlerini terk etmek zorunda kalıyorlar, ancak bebeklerini bulma umutlarını da kaybediyorlar.

Aslında dizi geçtiğimiz ocak ayından beri Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan'da yayınlanıyor.

Eylül ayında üçüncü sezonu başlayacak. Kaybolan çocuğun uzun yıllara dayanan arayışının özelinde Kıbrıs Barış Harekatı, elbette Rumların bakış acısıyla anlatılıyor.

Netflix Türkiye’yi ’Famagusta’ dizisi ile işgalci gösteriyor: Yönetmenlerimiz neden duyarsız? | Mevlüt Tezel yazdı

Dizide Türklerin işgalci oldukları, Kıbrıs Adası'nı haksız bir şekilde işgal edip Rum ve Türk halklarını birbirinden ayırdıkları, birçok dramın yaşandığı vs. birçok konu yer alıyor. Kıbrıs Rum yapımı bir filmden Türklerin adaya barış getirdiğini vurgulayan bir senaryo beklemek saflık olur! Tarihi olayları her ülke kendi bakış açısıyla ele alır ve okullarda kendi tezlerini öğretir. Elbette bir de dünya kamuoyunun hem fikir olduğu tarihi gerçekler var!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da belirttiği gibi; Kıbrıs meselesi 1974'te başlamamıştır.
1974 öncesinde Kıbrıs Türkleri, Rum çetelerin katliamlarına maruz kalmıştı.

Canlı canlı mezarlara gömülmüştür.

BM askerleri yaşanan vahşeti seyretmekle yetinmiştir. Barış Harekatı, Kıbrıs Türk'ünü soykırımdan kurtaran bir askeri müdahaledir.

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Netflix Türkiye’yi ’Famagusta’ dizisi ile işgalci gösteriyor: Yönetmenlerimiz neden duyarsız? | Mevlüt Tezel yazdı

VASAT BİR DİZİ

Dönemin Başbakanı rahmetli Bülent Ecevit'in, "Biz müdahalemizle Kıbrıs'a barış getiriyoruz" sözüne başta Batılı ülkeler inanmamıştı. ABD, Türkiye'ye ağır bir ambargo uygulamıştı. Ama sonrasında bu harekatının akan kanı durdurduğu ve Kıbrıs'a barış getirdiği görülmüştür.

Ersin Tatar'ın tek katılmadığım sözü ise "Kıbrıs Türklerinin katledildiklerini bütün dünya bilmektedir." Elbette tarihçiler, bazı siyasetçiler gerçekleri biliyor ama dünya kamuoyu, Kıbrıs sorununda her zaman Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin tezlerini doğru kabul etti.

Netflix Türkiye’yi ’Famagusta’ dizisi ile işgalci gösteriyor: Yönetmenlerimiz neden duyarsız? | Mevlüt Tezel yazdı

Batı'nın iki yüzlüğünün en önemli örneği de Kıbrıs Rum Kesimi'nin AB üyesiyken, KKTC, sadece Türkiye tarafından tanınmakta.

Birçok devlet ve uluslararası kuruluş, KKTC'yi de facto (fiili) devlet olarak tanımlamaktadır.

Yine Tatar'ın belirttiği gibi; "Biz de kendi meselemizi anlatmak için farklı diziler yapmak durumundayız."

Netflix Türkiye’yi ’Famagusta’ dizisi ile işgalci gösteriyor: Yönetmenlerimiz neden duyarsız? | Mevlüt Tezel yazdı

Netflix sadece dizi, belgesel, film yayınlayan bir platform değil aynı zamanda algı operasyonlarına zemin oluşturmaktadır.
Imdb notu 10 üzerinden beş olan, vasat bir dizi olduğu söylenen 'Famagusta'yı şimdi dünyada merak eden herkes izleyebilecek! Netflix'ten bu diziyi yayınlamasını istemezsek "Siz de meseleyi Türklerin açısından anlatan dizi çekseydiniz" diyenler olacak. Halbuki Türklerin de çektiği birçok film ve birkaç dizi var aslında.

Netflix, Türkleri haksız bir şekilde eleştiren 'Famagusta'yı yayınlayacaksa Kıbrıs sorunuyla ilgili çekilmiş bazı kaliteli Türk yapımlarına arşivinde yer vermesi gerekiyor! Bunu yapmazsa taraf tutmuş olur!

YÖNETMENLERİMİZ ÜLKESİNE DUYARSIZ

Aslında Yeşilçam, Kıbrıs meselesine çok duyarlı yaklaştı. 1959'dan başlayarak 80'li yıllara kadar 'Barış Harekatı Kıbrıs','Fedai Komandolar Kıbrıs'ta', 'Fırtına Beşler', 'Kartal Yuvası','Kıbrıs Belası Kızıl E.O.K.A','Sezercik Küçük Mücahit','Türk Aslanları' gibi birçok aksiyon- macera-dram tarzı film çekildi.

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