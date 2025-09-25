Giriş Tarihi: 25.09.2025 06:17
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 06:20
New York’tan Washington’a Recep Tayyip Erdoğan farkı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Birleşmiş Milletler kapsamındaki temaslarını tamamlamasının ardından bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Gerçekleşecek ikili görüşmede masada yer alacak maddeler ise şimdiden tüm dünyada merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretini yakından takip eden SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu izlenimlerini bugünkü köşesinden okuyuculara aktardı. Müderrisoğlu köşesinde tarihi görüşme ile ilgili çok önemli bir detaya yer verdi...