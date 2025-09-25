New York’tan Washington’a Recep Tayyip Erdoğan farkı

İlk konuşmayı geleneksel olarak Brezilya devlet başkanları yapıyor. BM'nin kuruluşundan sonraki ilk yıllarda ilginçtir kimse ilk sözü alan ülke olmak istememiş ve Brezilya'nın temsilcileri gönüllü olarak açılış konuşmasını üstlenmiş. Tahmin edileceği üzere ikinci sırada ev sahibi olarak ABD Başkanı Trump kürsüye çıkıyor. Biz de ilgiyle dinliyoruz. Daha çok Amerikan iç siyasetine dönük mesajlar veriyor, yürüyen merdiven ve prompter arızası yüzünden BM'yi eleştiriyor, "konuşur ama eyleme geçmez" diyor, BM Güvenlik Konseyi'ndeki vetolarını unutmuş gibi devam ediyor.



