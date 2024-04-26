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Haberler Galeri Nihal Candan'ın hastalığı Anoreksiya nedir? Anoreksiya Nervoza belirtileri nelerdir, kimlerde görülür?
Giriş Tarihi: 26.04.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 14:42

Nihal Candan'ın hastalığı Anoreksiya nedir? Anoreksiya Nervoza belirtileri nelerdir, kimlerde görülür?

Anoreksiya Nervoza nedir, belirtileri neler, nasıl ortaya çıkar sorusu gündemde. Beş aydır hapishanede olan Nihal Candan'a konulan Anoreksiya hastalığı tespiti için mahkemeden tahliye kararı çıktı. Doktor kontrolünden geçen Candan'ın hastalığı merak konusu oldu. Peki, Nihal Candan'ın hastalığı Anoreksiya nedir? Anoreksiya Nervoza belirtileri nelerdir, kimlerde görülür? İşte, detaylar!

Nihal Candan’ın hastalığı Anoreksiya nedir? Anoreksiya Nervoza belirtileri nelerdir, kimlerde görülür?

Anoreksiya Nervoza hastalığı gündemde! Nihal Candan'ın Anoreksiya hastalığına yakalanmasıyla gündeme gelen rahatsızlık için araştırmalar sürüyor. Genç fenomenin tahliye olmasına neden olan hastalık uzmanların görüşüne göre psikolojik bir bozukluktur. Peki, Nihal Candan'ın hastalığı Anoreksiya nedir?

Nihal Candan’ın hastalığı Anoreksiya nedir? Anoreksiya Nervoza belirtileri nelerdir, kimlerde görülür?

ANOREKSİYA NERVOZA NEDİR?

Anoreksiya nervoza veya kısaca anoreksiya, özellikle genç kadınlarda görülebilen, yemek yememek, çok az uyumak, buna rağmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bozukluktur.

Bu hastalık genellikle ergenlik döneminde, nadiren de erişkin çağında başlar. Çok genel olarak denebilir ki, aşırı zayıflama tutkunu her bireyde oluşabilir.

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Nihal Candan’ın hastalığı Anoreksiya nedir? Anoreksiya Nervoza belirtileri nelerdir, kimlerde görülür?

Bu durum genellikle kişinin çok şişmanladığı kanısı ile mübalağalı bir şekilde rejim uygulaması ile başlar, önceleri kontrol edilebilen iştah bir süre sonra yok olur ve zayıflama normal ölçüleri aşar. Çağın hastalığı olarak adlandırılan yeme bozukluğu sendromu olan anoreksiya nervoza, sadece genç kızlarda değil, genç erkeklerde de görülüyor. Tedavisi zor olan vakalarda hayatî tehlike söz konusudur.

Nihal Candan’ın hastalığı Anoreksiya nedir? Anoreksiya Nervoza belirtileri nelerdir, kimlerde görülür?

Ayrıca anoreksiya yoğun psikolojik sorun yaşayanlarda da görülebilir. Diyet yapma, kilo verme takıntısı olmayan insanlarda dahi çok problemli bir hayat yaşama evrelerinde yeme bozukluğu söz konusudur. Ailevî, okul, iş veya duygusal konularda çöküntü yaşayanlar yemek yemeyi reddeder, zorla yediği takdirde çıkarır. Sonuç olarak kısa vadede çok kilo kaybetme söz konusudur ve bu hastalığın bütün etkilerini yaşarlar. Sorunların çözülmesiyle birlikte yeme sorunları da ortadan kalkar; ancak bu evre içerisinde ciddi ve kalıcı fizyolojik sorunlar yaşayabilirler.

Nihal Candan’ın hastalığı Anoreksiya nedir? Anoreksiya Nervoza belirtileri nelerdir, kimlerde görülür?

TANI ÖLÇÜTLERİ:

  • Kişinin normal kilosunu kabul etmemesi
  • Kilo almaktan ve şişmanlamaktan aşırı korku duyma
  • Beden algısında bozukluk gözlenmesi
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