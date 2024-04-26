Giriş Tarihi: 26.04.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
14:42
Nihal Candan'ın hastalığı Anoreksiya nedir? Anoreksiya Nervoza belirtileri nelerdir, kimlerde görülür?
Anoreksiya Nervoza nedir, belirtileri neler, nasıl ortaya çıkar sorusu gündemde. Beş aydır hapishanede olan Nihal Candan'a konulan Anoreksiya hastalığı tespiti için mahkemeden tahliye kararı çıktı. Doktor kontrolünden geçen Candan'ın hastalığı merak konusu oldu. Peki, Nihal Candan'ın hastalığı Anoreksiya nedir? Anoreksiya Nervoza belirtileri nelerdir, kimlerde görülür? İşte, detaylar!