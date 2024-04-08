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Giriş Tarihi: 08.04.2024 00:25 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 00:25

Noterler bayramda açık mı, kapalı mı? 9 Nisan Arefe günü ve bayramda noterler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Noterler bayram çalışıyor mu? sorusu gündeme geldi. Resmi tatil sürecinde kamu kurumları başta olmak üzere birçok kurum çalışma faaliyetlerin ara veriyor. Bu yıl bayram 10 Nisan günü başlasa da bayram tatili 6 Nisan'da başlayıp 14 Nisan tarihinde sona erecek. Bu süre zarfında ev, araç alım satım, vekalet işlemleri, tescil işlemleri, ihtarname, imza tasdik gibi resmi evrak işlemleri yaptıracak vatandaşların gündeminde bu konu yer almaya başladı. Peki, arefe günü ve bayramda noterler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi mi, işlem yapıyor mu? İşte detaylar

Noterler bayramda açık mı, kapalı mı? 9 Nisan Arefe günü ve bayramda noterler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Bayramda noterler açık mı sorusu, noterlerle ilgili işlemleri olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri. Ramazan Bayramı tatili bu yıl 9 gün sürecek. Bu süre zarfında noterde işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar araştırmalarına başladı. Peki, noterler bayramda çalışıyor mu? İşte detaylar

Noterler bayramda açık mı, kapalı mı? 9 Nisan Arefe günü ve bayramda noterler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

NOTERLER BAYRAMDA AÇIK MI?

Noterler, Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışmayacak.
Ramazan Bayramında yapılacak 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. Ancak noterler Adalet Bakanlığı ile eşgüdümlü çalıştığı için sistemleri bağlılık taşıyor.
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Noterler bayramda açık mı, kapalı mı? 9 Nisan Arefe günü ve bayramda noterler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Ev, araç alım satım, vekalet işlemleri, tescil işlemleri, ihtarname, imza tasdik gibi resmi evrak işlemleri yaptıracak vatandaşlar bu işlemlerini 15 Nisan Pazartesi gününden itibaren yaptırabilir.

15 Nisan Pazartesi günü resmi kurumlar ve bankalar tekrar açılmış olacak.

Noterler bayramda açık mı, kapalı mı? 9 Nisan Arefe günü ve bayramda noterler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

2024 NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterler hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri açık oluyor. Noterler hafta içi her gün saat 09:00'da mesaiye başlıyor ve akşam 17:00'ye kadar hizmet veriyorlar.
Noterler 12:30 - 13:30 saatleri arasında öğle molası vermektedir. Ancak yaşanan yoğunluğa göre bu saatler değişiklik gösterebilir
Noterler bayramda açık mı, kapalı mı? 9 Nisan Arefe günü ve bayramda noterler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

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