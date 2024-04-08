Noterler bayramda açık mı, kapalı mı? 9 Nisan Arefe günü ve bayramda noterler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Bayramda noterler açık mı sorusu, noterlerle ilgili işlemleri olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri. Ramazan Bayramı tatili bu yıl 9 gün sürecek. Bu süre zarfında noterde işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar araştırmalarına başladı. Peki, noterler bayramda çalışıyor mu? İşte detaylar