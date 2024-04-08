Giriş Tarihi: 08.04.2024 00:25
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
00:25
Noterler bayramda açık mı, kapalı mı? 9 Nisan Arefe günü ve bayramda noterler çalışıyor mu, kaça kadar açık?
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Noterler bayram çalışıyor mu? sorusu gündeme geldi. Resmi tatil sürecinde kamu kurumları başta olmak üzere birçok kurum çalışma faaliyetlerin ara veriyor. Bu yıl bayram 10 Nisan günü başlasa da bayram tatili 6 Nisan'da başlayıp 14 Nisan tarihinde sona erecek. Bu süre zarfında ev, araç alım satım, vekalet işlemleri, tescil işlemleri, ihtarname, imza tasdik gibi resmi evrak işlemleri yaptıracak vatandaşların gündeminde bu konu yer almaya başladı. Peki, arefe günü ve bayramda noterler çalışıyor mu, tatil mi, nöbetçi mi, işlem yapıyor mu? İşte detaylar