Giriş Tarihi: 08.11.2023 08:13
Güncelleme Tarihi: 08.11.2023
08:41
O tweet çok ağrıma gitti! Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmediğini açıkladı
28 Mayıs seçimlerinde uğradığı hezimet sonrası parti içerisindeki liderliği tartışılır hale gelen Kemal Kılıçdaroğlu istifa et baskıları altında girdiği CHP 38. Genel Kurultayı'nda da Özgür Özel karşısında ağır bir yenilgi aldı. Genel Kurultay'ın ilk turunu Özgür Özel'e 682'ye 664 oyla kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu neden yarıştan çekilmediğini açıkladı.