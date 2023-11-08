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Haberler Galeri O tweet çok ağrıma gitti! Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmediğini açıkladı
Giriş Tarihi: 08.11.2023 08:13 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 08:41

O tweet çok ağrıma gitti! Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmediğini açıkladı

28 Mayıs seçimlerinde uğradığı hezimet sonrası parti içerisindeki liderliği tartışılır hale gelen Kemal Kılıçdaroğlu istifa et baskıları altında girdiği CHP 38. Genel Kurultayı'nda da Özgür Özel karşısında ağır bir yenilgi aldı. Genel Kurultay'ın ilk turunu Özgür Özel'e 682'ye 664 oyla kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu neden yarıştan çekilmediğini açıkladı.

O tweet çok ağrıma gitti! Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmediğini açıkladı

Girdiği bütün seçimlerden hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu 38. CHP Genel Kurultayı'nda da Özgür Özel'e kaybetti. Tartışmaların ve ihanet söylemlerinin altında gerçekleşen kurultayda ilk turu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışmadan neden çekilmediği ortaya çıktı.

Seçim sonrası ilk defa Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu genel kurultayda yaşananları ve perde arkasını anlattı.

O tweet çok ağrıma gitti! Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmediğini açıkladı



4 Kasım, CHP tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Partililerin büyük ilgi gösterdiği, yer yer gerilimlerin yaşandığı CHP 38. Kurultayında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM Grup Başkanı Özgür Özel yarıştı. İlk turda, az bir oy farkıyla Özgür Özel öndeydi.

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O tweet çok ağrıma gitti! Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmediğini açıkladı

İkinci tur başlamadan Kılıçdaroğlu adaylıktan çekilmeyi kararlaştırdı. Bunu da, Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bildirdi. Salonda bambaşka bir hava esecekti.

O tweet çok ağrıma gitti! Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmediğini açıkladı

Ne olduysa oldu, @ekremedit hesabından, son dakika bilgisi olarak Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle Kemal Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekiliyor" diye tweet atıldı. Kılıçdaroğlu'na bunu gösterdiklerinde son derece rahatsız oldu. Ne olduğunu, o an neler yaşandığını Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle anlattı:

O tweet çok ağrıma gitti! Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan neden çekilmediğini açıkladı

TALİMATLA YAPIYORMUŞUM GİBİ

"Gazeteci olup, aynı zamanda vicdan sahibi olmak güzel bir şey. Kurultayımızla ilgili konulara bu aşamada girmenin artısı, eksisi olabilir. Arkadaşları da yaralamak istemiyorum. Böyle bir gerilimli ortam zaman zaman oluştu. Daha sakin bir sürecin içine süratle evrilmemiz gerekiyor öyle düşünüyorum."

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