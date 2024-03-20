Ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan’dan bomba ifade: Paralar İmamoğlu’nun ekibinde toplandı

SÜREÇ 2019 EKİM AYINDA BAŞLADI



Avukat Gökhan Taşkapan'ın kendi rızasıyla verdiği ifadesinde, paraların sayıldığı yerin müvekkili olan Ali Rıza Braka'ya ait olduğunu hatırlatarak, "Bir emlakçının aracı olmasıyla CHP tarafından bize teklifte bulundu. Son fiyat olarak kendilerine 43 milyon lira bildirildi. Bu süreç yaklaşık 2019 yılının Ekim ayında başladı. Görüşmeler neticesinde 41 milyon liraya anlaşmaya varıldı" diye konuştu.



