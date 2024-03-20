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Haberler Galeri Ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan'dan bomba ifade: Paralar İmamoğlu'nun ekibinde toplandı
Giriş Tarihi: 20.03.2024 06:36 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 06:41

Ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan'dan bomba ifade: Paralar İmamoğlu'nun ekibinde toplandı

CHP ve İBB yöneticilerinin çuvallarla para sayma görüntülerinin olduğu ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan'ın ifadesi ortaya çıktı. Taşkapan ifadesinde, CHP İl Başkanlığı'nın da arasında bulunduğu taşınmazların satın alma sürecini CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin yönettiğini söyledi. Taşkapan, "Ofise gelen paraların tümünü İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş not alıyordu. Ofise farklı yerlerden 3 saat boyunca para geldi. Notların hepsi son olarak İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'da toplandı" diye konuştu.

Deniz YUSUFOĞLU
Ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan’dan bomba ifade: Paralar İmamoğlu’nun ekibinde toplandı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in para desteleri sayarken çekilen görüntüleriyle ilgili yürütülen soruşturmaya, paraların çekildiği ofisin mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ifadesi damga vurdu.

Ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan’dan bomba ifade: Paralar İmamoğlu’nun ekibinde toplandı

Taşkapan ifadesinde, CHP İl Başkanlığı'nın da arasında bulunduğu taşınmazların satın alma sürecini dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun başlattığını ancak ilerleyen süreçte el çektirilerek İBB Başkanı İmamoğlu'nun ekibinin süreci devam ettirdiğini söyledi.

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Ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan’dan bomba ifade: Paralar İmamoğlu’nun ekibinde toplandı

Ofise gelen paraların tümünü İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in not aldığını söyleyen Taşkapan, ofise farklı yerlerden 3 saat boyunca para getirildiğini, gelen giden para notlarının en son, ifadesinde neden para saydığını hatırlamadığını söyleyen İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'da toplandığını aktardı.

Ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan’dan bomba ifade: Paralar İmamoğlu’nun ekibinde toplandı

Taşkapan, Sarıyer ve Büyükçekmece'de çok fazla yatırımı olduğu bilinen iş adamı Metin Gül'ün, yatırımlarının durdurulmasından endişe etmesi nedeniyle 2 milyon lirayı zorla CHP'ye aktardığını söylediğine dikkat çekti.

Ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan’dan bomba ifade: Paralar İmamoğlu’nun ekibinde toplandı

SÜREÇ 2019 EKİM AYINDA BAŞLADI

Avukat Gökhan Taşkapan'ın kendi rızasıyla verdiği ifadesinde, paraların sayıldığı yerin müvekkili olan Ali Rıza Braka'ya ait olduğunu hatırlatarak, "Bir emlakçının aracı olmasıyla CHP tarafından bize teklifte bulundu. Son fiyat olarak kendilerine 43 milyon lira bildirildi. Bu süreç yaklaşık 2019 yılının Ekim ayında başladı. Görüşmeler neticesinde 41 milyon liraya anlaşmaya varıldı" diye konuştu.

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