Giriş Tarihi: 20.03.2024 06:36
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
06:41
Ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan'dan bomba ifade: Paralar İmamoğlu'nun ekibinde toplandı
CHP ve İBB yöneticilerinin çuvallarla para sayma görüntülerinin olduğu ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan'ın ifadesi ortaya çıktı. Taşkapan ifadesinde, CHP İl Başkanlığı'nın da arasında bulunduğu taşınmazların satın alma sürecini CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin yönettiğini söyledi. Taşkapan, "Ofise gelen paraların tümünü İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş not alıyordu. Ofise farklı yerlerden 3 saat boyunca para geldi. Notların hepsi son olarak İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'da toplandı" diye konuştu.