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Giriş Tarihi: 30.03.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 09:28

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024|| MEB öğretmen atama ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Geçtiğimiz aylarda Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in duyurduğu öğretmen atama takvimi gündemde. 2023 KPSS puanı ile alımların yapılacağını açıklayan Bakan Tekin, kadro sayısı doğrultusunda takvimin oluşacağını da söyledi. Öğretmen atama kontenjanları ve kadro sayıları, MEB atama başvuru kılavuzu ile belli olacak. Ön başvurular MEBBİS üzerinden alınacak. Peki, 2024 Öğretmen ataması ne zaman, kontenjanlar belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024|| MEB öğretmen atama ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

2023 KPSS puanı ile atama bekleyen binlerce öğretmen gözünü Bakan Tekin'in açıklamasına çevirdi. Yeni öğretmen atama takvimi gündemde yoğun ilgi görmeye devam ederken, görev yerlerine atanmayı bekleyen öğretmenler konu hakkında son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman?

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024|| MEB öğretmen atama ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

2024 MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl yapılan 45 bin öğretmen ataması için konetenjan ve branş dağılımı Mart ayı sonunda yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından Şubat ayında açıklanacağı duyurulan MEB Öğretmen atama takvimi duyurulmadı. Atama takviminin seçimin ardından duyurulması bekleniyor.

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ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024|| MEB öğretmen atama ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

BAKAN YUSUF TEKİN'İN KONU HAKKINDA AÇIKLAMALARI

Tekin, geçtiğimiz aylarda yeni öğretmen atamalarına ilişkin şu açıklamada bulunmuştu;

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı bir açıklamada; "Ama 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024|| MEB öğretmen atama ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

"Şuna güvensin arkadaşlarımız, biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak alabileceğimiz en yüksek atama sayısını alacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da Hazine ve Maliye Bakanı'mız da en yüksek rakamı vereceklerini de deklare ettiler zaten. Ama onun bütçe planının bir gözükmesi, ortaya çıkması lazım." sözlerine yer vermişti.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024|| MEB öğretmen atama ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

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