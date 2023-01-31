Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir beyanatı, birkaç kararnamesi ve bir haftalık Meclis mesaisi çağrısı ile Millet İttifakı'nın vaatlerinin onda dokuzunu boşa çıkarabilir. O denli ilginç bir metin okundu bizlere.

Ne tür vaatler dizisi ile karşılaştık? Esasen, "Siyasal Aşure" servis edilmişti. Bolca Ali Babacan, uzun uzun sıralanan başlıklarıyla Ahmet Davutoğlu, klişeleşmiş söylemleri ile Kemal Kılıçdaroğlu ve az biraz da Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal mutfağından katkılar dikkati çekiyordu.

