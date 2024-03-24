Oktay Vural’dan Ekrem İmamoğlu’na çok sert DEM çıkışı: Kandil’den sufle alan…

Giriş Tarihi: 24.03.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
12:05
CHP, yerel seçimlerde Kandil'in uzantısı DEM ile anlaştı. Kent uzlaşısı adı altında Kandil İttifakı'na imza atarak İstanbul Esenyurt'ta DEM Partili adayı desteklediğini açıkladı. Dün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Oylarınızı bölmeyin. Particilik yapma zamanı değil" sözleri ise İYİ Parti'yi kızdırdı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, sosyal medyadan Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. CHP'nin desteklediği DEM adayının Anayasanın ilk 4 maddesinin değişmesini, Türklüğün anayasadan çıkarılmasını istediğini hatırlatan Vural, çok sert ifadeler kullandı: Koltuk sevdası Türkiye'den büyük!