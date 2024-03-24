Oktay Vural’dan Ekrem İmamoğlu’na çok sert DEM çıkışı: Kandil’den sufle alan…

2019'daki seçimlerde Kandil'in desteği ile İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, dün Esenyurt'taki mitingde "Oylarınızı bölmeyin. Oylarımızı ve güçlerimizi birleştireceğiz. Birlikte hareket edeceğiz. Particilik yapma zamanı değil" çağrısı yaptı.