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Haberler Galeri Oktay Vural’dan Ekrem İmamoğlu’na çok sert DEM çıkışı: Kandil’den sufle alan…
Giriş Tarihi: 24.03.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 12:05

Oktay Vural’dan Ekrem İmamoğlu’na çok sert DEM çıkışı: Kandil’den sufle alan…

CHP, yerel seçimlerde Kandil'in uzantısı DEM ile anlaştı. Kent uzlaşısı adı altında Kandil İttifakı'na imza atarak İstanbul Esenyurt'ta DEM Partili adayı desteklediğini açıkladı. Dün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Oylarınızı bölmeyin. Particilik yapma zamanı değil" sözleri ise İYİ Parti'yi kızdırdı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, sosyal medyadan Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. CHP'nin desteklediği DEM adayının Anayasanın ilk 4 maddesinin değişmesini, Türklüğün anayasadan çıkarılmasını istediğini hatırlatan Vural, çok sert ifadeler kullandı: Koltuk sevdası Türkiye'den büyük!

Oktay Vural’dan Ekrem İmamoğlu’na çok sert DEM çıkışı: Kandil’den sufle alan…

Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde kent uzlaşısı adı altında Kandil İttifakı'na imza attı. Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti ile anlaşan CHP, İstanbul Esenyurt'ta kendi adayını geri çektiğini açıkladı. İstanbul, Mersin, Ankara ve Trabzon'daki kirli uzlaşıda, DEM'li isimler CHP listelerinde yer aldı.

Oktay Vural’dan Ekrem İmamoğlu’na çok sert DEM çıkışı: Kandil’den sufle alan…

2019'daki seçimlerde Kandil'in desteği ile İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, dün Esenyurt'taki mitingde "Oylarınızı bölmeyin. Oylarımızı ve güçlerimizi birleştireceğiz. Birlikte hareket edeceğiz. Particilik yapma zamanı değil" çağrısı yaptı.

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Oktay Vural’dan Ekrem İmamoğlu’na çok sert DEM çıkışı: Kandil’den sufle alan…

Bu sözleri, İmamoğlu'nun eski ittifak ortağı İYİ Parti'yi çok kızdırdı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, Ekrem İmamoğlu'nu çok sert sözlerle hedef aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Oktay Vural, İmamoğlu'nun Kandil'den sufle alan DEM Parti ile İstanbul'u yöneteceğini vurguladı.

Oktay Vural’dan Ekrem İmamoğlu’na çok sert DEM çıkışı: Kandil’den sufle alan…

CHP'nin desteklediği DEM Parti'nin Esenyurt adayının bölücü paylaşımlarına da dikkat çeken Oktay Vural, İmamoğlu'nu koltuk sevdalısı olmakla suçladı. Şu ifadeleri kullandı:

Oktay Vural’dan Ekrem İmamoğlu’na çok sert DEM çıkışı: Kandil’den sufle alan…

CHP İBB Başkan adayı İstanbul Esenyurt'ta "oylarınızı bölmeyin, particilik yapmayın" demiş.

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