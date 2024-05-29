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Haberler Galeri ‘Ölüm villaları’nda tahliye oyunu! HSK’dan tahliye kararı veren mahkemeye inceleme
Giriş Tarihi: 29.05.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 07:38

‘Ölüm villaları’nda tahliye oyunu! HSK’dan tahliye kararı veren mahkemeye inceleme

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin temelsiz 144 villaya rüşvet karşılığı imar izni vermesine yönelik açılan davanın görüleceği mahkemenin, henüz duruşma yapılmadan 8 tutuklu sanığı 8 Mayıs'ta tahliye ettiği ortaya çıktı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 8 sanık hakkında tahliye kararı veren Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında inceleme başlattığı öğrenildi.

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‘Ölüm villaları’nda tahliye oyunu! HSK’dan tahliye kararı veren mahkemeye inceleme

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin temelsiz 144 villaya rüşvet karşılığı imar izni vermesine yönelik 23 sanık hakkında açılan davada önemli bir gelişme yaşandı.

‘Ölüm villaları’nda tahliye oyunu! HSK’dan tahliye kararı veren mahkemeye inceleme

Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, İmar ve Şehircilik Müdürü Abdürrahim Çakır, Büyükçekmece Belediyesi'nin zemin etüt ve uygulama kontrol mühendisi Ömer Faruk Apaydın'ın ve projeyi yapan Gül İnşaat'ın sahibi Ali Gül'ün de olduğu 8 tutuklu sanığın, yargılamayı yapacak olan Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce avukatlarının itirazları üzerine 8 Mayıs'ta tahliye edildikleri öğrenildi. 8 isim de 21 Ocak'ta tutuklanmıştı.

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‘Ölüm villaları’nda tahliye oyunu! HSK’dan tahliye kararı veren mahkemeye inceleme

BİR ÜST MAHKEME TUTUKLAMA KARARI ÇIKARTTI

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliyeler için kararı veren mahkemeye itiraz etti, ancak bu itiraz reddedildi.

‘Ölüm villaları’nda tahliye oyunu! HSK’dan tahliye kararı veren mahkemeye inceleme

Savcılık bu kez tahliye kararına itirazı bir üst mahkemeye taşıdı. Bir üst mahkeme olan Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ise tahliye edilen tüm sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttığı ancak şüphelilerin henüz yakalanamadığı öğrenildi.

‘Ölüm villaları’nda tahliye oyunu! HSK’dan tahliye kararı veren mahkemeye inceleme

HSK'DAN TAHLİYE KARARI VEREN HEYETE İNCELEME

Firarda olan aralarında CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak ve projeyi yapan Gül İnşaat'ın sahibi Ali Gül'ün de arasında bulunduğu 8 firari sanığın halen arandığı öğrenildi.

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