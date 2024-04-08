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Haberler Galeri ÖMER BU HAFTA VAR MI, YOK MU? ÖMER yeni bölüm ne zaman, neden yok?
Giriş Tarihi: 08.04.2024 19:14 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 19:14

ÖMER BU HAFTA VAR MI, YOK MU? ÖMER yeni bölüm ne zaman, neden yok?

Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Ömer bu hafta var mı yok mu, neden yok soruları ile gündemdeki yerini aldı. Pazartesi günleri seyircisi ile buluşan dizinin başrollerini Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı paylaşıyor. Star TV yayın akışı yer alan bilgiye göre, dizisinin yayın saatinde Vizontele isimli yerli sinema filmi ekrana geliyor. Bu noktada Ömer 51. bölüm bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman sorularına yanıt aranıyor. Peki, Ömer bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, tüm merak edilenler...

ÖMER BU HAFTA VAR MI, YOK MU? ÖMER yeni bölüm ne zaman, neden yok?

Ömer yeni bölüm bu hafta var mı yok mu, neden yok soruları ile trend aramalarda yerini aldı. Sevilen dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde Safiye'nin Ömer'e evlenmek için uygun birini aradığını öğrenen Gamze, bu duruma inanmakta zorlanmıştı. Star TV yayın akışı ile Ömer yeni bölüm var mı yok mu, neden yok sorularının yanıtı belli oldu. Sevilen dizinin yayın saatinde Vizontele isimli yerli sinema filmi ekrana geliyor. Peki, Ömer 51. bölüm bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? İşte, diziye dair merak edilenler…

ÖMER BU HAFTA VAR MI, YOK MU? ÖMER yeni bölüm ne zaman, neden yok?

ÖMER BU HAFTA VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Star TV yayın akışında yer alan bilgiye göre 8 Nisan 2024 Pazartesi günü Ömer dizisinin yayın saatinde Vizontele isimli yerli sinema filmi ekrana gelecek.

Dizinin yeni bölümünün 15 Nisan Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

Bu hafta bayram tatili olması sebebiyle dizilerin yeni bölümleri bu hafta ekrana gelmeyecek.

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ÖMER BU HAFTA VAR MI, YOK MU? ÖMER yeni bölüm ne zaman, neden yok?

8 NİSAN 2024 STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

ÖMER BU HAFTA VAR MI, YOK MU? ÖMER yeni bölüm ne zaman, neden yok?

20:00 Yerli Sinema Vizontele

22:30 Ömer

01:30 Yerli Sinema Vizontele

03:20 Aramızda Kalsın

03:45 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:00 Söz

ÖMER BU HAFTA VAR MI, YOK MU? ÖMER yeni bölüm ne zaman, neden yok?

ÖMER SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Safiye'nin Ömer'e evlenmek için uygun birini aradığını öğrenen Gamze, bu duruma inanmakta zorlanır. Fakat Gamze ile ilişkisinin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını ve kalbinin sesini dinlemenin onu mutsuz ettiğini düşünen Ömer, artık bu konuda babasının uygun gördüğü şekilde ilerleyeceğini söyler.

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