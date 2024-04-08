Giriş Tarihi: 08.04.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
19:14
ÖMER BU HAFTA VAR MI, YOK MU? ÖMER yeni bölüm ne zaman, neden yok?
Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Ömer bu hafta var mı yok mu, neden yok soruları ile gündemdeki yerini aldı. Pazartesi günleri seyircisi ile buluşan dizinin başrollerini Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı paylaşıyor. Star TV yayın akışı yer alan bilgiye göre, dizisinin yayın saatinde Vizontele isimli yerli sinema filmi ekrana geliyor. Bu noktada Ömer 51. bölüm bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman sorularına yanıt aranıyor. Peki, Ömer bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, tüm merak edilenler...