ÖMER BU HAFTA VAR MI, YOK MU? ÖMER yeni bölüm ne zaman, neden yok?

Ömer yeni bölüm bu hafta var mı yok mu, neden yok soruları ile trend aramalarda yerini aldı. Sevilen dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde Safiye'nin Ömer'e evlenmek için uygun birini aradığını öğrenen Gamze, bu duruma inanmakta zorlanmıştı. Star TV yayın akışı ile Ömer yeni bölüm var mı yok mu, neden yok sorularının yanıtı belli oldu. Sevilen dizinin yayın saatinde Vizontele isimli yerli sinema filmi ekrana geliyor. Peki, Ömer 51. bölüm bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? İşte, diziye dair merak edilenler…