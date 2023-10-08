Giriş Tarihi: 08.10.2023 01:30
Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
01:30
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Toplantının son bulmasının ardından kongrede MKYK listesi belli oldu. Ak Parti sözcüsü olan Ömer Çelik ise konuya dair açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalar sonrası listede yer alan Çelik hakkında kimdir soruları yanıt arıyor. Peki, Ömer Çelik kimdir? AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, görevi ne? İşte detayları...