Ömer Çelik kimdir? AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, görevi ne?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

24 Ocak 2013 tarihinde yapılan kabine değişikliği ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı makamında bulunan Ertuğrul Günay yerine getirildi. Erdoğan'ın 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükûmeti'nde tekrar Kültür ve Turizm Bakanı olarak yer aldı. 13 Eylül 2015 tarihi itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti sözcüsü olarak atandı. Görevini 28 Ağustos 2015 tarihine kadar sürdürdü.