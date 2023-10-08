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Haberler Galeri Ömer Çelik kimdir? AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, görevi ne?
Giriş Tarihi: 08.10.2023 01:30 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 01:30

Ömer Çelik kimdir? AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, görevi ne?

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Toplantının son bulmasının ardından kongrede MKYK listesi belli oldu. Ak Parti sözcüsü olan Ömer Çelik ise konuya dair açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalar sonrası listede yer alan Çelik hakkında kimdir soruları yanıt arıyor. Peki, Ömer Çelik kimdir? AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, görevi ne? İşte detayları...

Ömer Çelik kimdir? AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, görevi ne?

Ömer Çelik kim olduğu merak ediliyor. Arama motorlarında Ömer Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne soruları MKYK üyelerinin açıklanmasının ardından hız kazandı. Peki, Ömer Çelik kimdir? AK Parti sözcüsü Ömer Çelik nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte tüm soruların yanıtı...

Ömer Çelik kimdir? AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, görevi ne?

ÖMER ÇELİK KİMDİR?

Ömer Çelik 15 Haziran 1968, Adana doğumludur, Türk siyasetçi, gazeteci ve eski Türkiye Avrupa Birliği Bakanıdır. 2013 ve 2015 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini üstlenen Çelik, ilk defa 2002 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adana milletvekili olarak meclise girmiştir. Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Avrupa Birliği Bakanı olarak yer almıştır.

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Ömer Çelik kimdir? AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, görevi ne?

GAZETECİLİK KARİYERİ

Mezun olmasının ardından bir süre siyaset bilimci ve gazeteci olarak çalışan Çelik, Bilgi ve Hikmet dergisinin Ankara Sorumlusu olarak görev yaptı ve çeşitli dergilerde yazılar yayınladı. Yeni Yüzyıl, Yeni Şafak ve Star gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Ömer Çelik kimdir? AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, görevi ne?

SİYASİ KARİYERİ

Siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katılarak başladı. İlk defa 2002 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Adana milletvekili olarak meclise girdi. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği görevinde bulundu. 2007 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AK Parti Adana milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye–Amerika Birleşik Devletleri Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı seçildi. 2011 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar meclise girdi. 2002–2013 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi danışmanı olarak görev yaptı. 2010 yılında AK Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına seçildi.

Ömer Çelik kimdir? AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, görevi ne?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

24 Ocak 2013 tarihinde yapılan kabine değişikliği ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı makamında bulunan Ertuğrul Günay yerine getirildi. Erdoğan'ın 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükûmeti'nde tekrar Kültür ve Turizm Bakanı olarak yer aldı. 13 Eylül 2015 tarihi itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti sözcüsü olarak atandı. Görevini 28 Ağustos 2015 tarihine kadar sürdürdü.

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