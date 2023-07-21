Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu: CHP kaset partisi oldu
Giriş Tarihi: 21.07.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 07:01

Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu: CHP kaset partisi oldu

FETÖ tarafından CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpası sonrası genel başkanlık koltuğuna oturan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kendisine en büyük engel olarak gösterilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den de bir başka kumpas ile kurtuldu. Haftalardır "istifa" baskısına direnmeye çalışan Kılıçdaroğlu, bu kez değişim grubunun ifşa videosuyla kendine yeni bir siyasi alan açtı.

MURATHAN YILDIRIM
Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu: CHP kaset partisi oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "meçhul katılımcı" tarafından internete sızdırılan "değişim" toplantısı gündemden düşmüyor.

Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu: CHP kaset partisi oldu

Oldukça amatör bir şekilde planlanan toplantının İmamoğlu'na yakın isimler tarafından organize edildiği bildirildi. Toplantı linkinin danışmanlara da atıldığı ortaya çıkarken, sızıntının da buradan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu: CHP kaset partisi oldu

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, toplantıya katılan söz konusu isimlere ilişkin kısa süre içerisinde radikal kararlar alabileceği öne sürülüyor.

Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu: CHP kaset partisi oldu

İFŞADAN 3 SAAT ÖNCE OLAĞANÜSTÜ MYK KARARI

Toplantının internete düştüğü geceye dair gözden kaçan detaylar da soru işaretlerine neden oldu.

Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu: CHP kaset partisi oldu

Pazartesi günü MYK toplantısını tamamlayan CHP, 2 gün sonra basın mensuplarına yaptığı bilgilendirmede bu kez olağanüstü MYK'nın bir araya geleceğini duyurdu.

SON DAKİKA