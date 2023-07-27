Önce kredilendirdi sonra şirketi ele geçirdi: İşte FETÖ’nün finans ayağı Bank Asya’nın iş insanına tuzağı!

Samer Kawa, bu çeki hisse devirlerini yapmadan asla kullanmayacağını ve tahsile gitmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine Samer Kawa, şirket hisselerini devretmediği gibi diğer şüphelilerle iş birliği içinde bulunarak sözleşmenin maddelerine uymadı ve çeki, kambiyo evrakıymış gibi gösterip Bayraktar hakkında çek tarihinden iki yıl sonra İstanbul 8.İcra Müdürlüğünde icra takibi başlattı. Bayraktar, bir gün Reysaş Uluslararası Gıda A.Ş.'ye bilgisi olmayan borçlardan dolayı icra takibi başlatıldığı haberini aldı. Bunun üzerine araştırma yapan Bayraktar, Reysaş Uluslararası Gıda adına bir dönem imza yetkilisi olan şüpheli İbrahim Yalçın Çevikel'in eski imza yetkisini kullanarak holding bünyesinde yer alan DT Metal ve birkaç şirketin yaklaşık 300 milyon dolar civarında borcu için kefil gösterildiğini öğrenince bir şok daha yaşadı.