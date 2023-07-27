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Haberler Galeri Önce kredilendirdi sonra şirketi ele geçirdi: İşte FETÖ’nün finans ayağı Bank Asya’nın iş insanına tuzağı!
Giriş Tarihi: 27.07.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 09:12

Önce kredilendirdi sonra şirketi ele geçirdi: İşte FETÖ’nün finans ayağı Bank Asya’nın iş insanına tuzağı!

İş insanı Alber Rıfat Bayraktar, FETÖ'nün finansal kaynağı Bank Asya aracılığıyla şirketlerine rehin konulduğunu söyledi. Kredi alacakları karşılığında şirketleri Koza Grubu ve Kaynak Holding'e devredilen Alber Rıfat Bayraktar, savcılığa gitti. Ancak iddiaya göre FETÖ'nün yurt dışındaki firari savcısı Zekeriya Öz önce dilekçeyi yırttı ardından 'kendine iyi bir avukat bul' diyerek iş insanını tehdit etti. 10 yılın ardından Bank Asya yöneticileri hakkında düzenlenen iddianame, örgütün hukuka aykırı kredilendirme ve şirketleri ele geçirme planı deşifre edildi!

İLKER TURAK
Önce kredilendirdi sonra şirketi ele geçirdi: İşte FETÖ’nün finans ayağı Bank Asya’nın iş insanına tuzağı!

İş insanı Alber Rıfat Bayraktar, şüpheli İbrahim Yalçın Çevikel'in şirketleri olan DT Metal, Milsoft, SD Metal, Reysaş Gıda, Gloria Jeans'e ortak oldu. Bayraktar, şirketlere ortak olmadan önce bağımsız denetim kuruluşuna denetleme yaptırmak istedi ancak Çevikel tarafından buna gerek olmadığına ikna edildi.

Önce kredilendirdi sonra şirketi ele geçirdi: İşte FETÖ’nün finans ayağı Bank Asya’nın iş insanına tuzağı!

ŞİRKETİN BORCU 45 MİLYON DOLARMIŞ!

Şüpheli İbrahim Yalçın Çevikel, şirketin toplam borcunun 45 milyon USD olduğunu belirtti. Bunun üzerine Bayraktar ile Çevikel Reysaş Uluslararası Gıda İşletmeciliği Tur. A.Ş.'nin ortaklık sözleşmesini imzaladı. Reysaş firması ile yapılan ortaklığın ardından, Alber Rıfat Bayraktar ile DT Metal, ET Metal ve ST Hurda şirketlerinin ortaklığı için ortaklık sözleşmesi imzalandı. Bayraktar, hisse bedeli karşılığında çeki Samer Kawa'ya teslim etti.

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Önce kredilendirdi sonra şirketi ele geçirdi: İşte FETÖ’nün finans ayağı Bank Asya’nın iş insanına tuzağı!

Samer Kawa, bu çeki hisse devirlerini yapmadan asla kullanmayacağını ve tahsile gitmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine Samer Kawa, şirket hisselerini devretmediği gibi diğer şüphelilerle iş birliği içinde bulunarak sözleşmenin maddelerine uymadı ve çeki, kambiyo evrakıymış gibi gösterip Bayraktar hakkında çek tarihinden iki yıl sonra İstanbul 8.İcra Müdürlüğünde icra takibi başlattı. Bayraktar, bir gün Reysaş Uluslararası Gıda A.Ş.'ye bilgisi olmayan borçlardan dolayı icra takibi başlatıldığı haberini aldı. Bunun üzerine araştırma yapan Bayraktar, Reysaş Uluslararası Gıda adına bir dönem imza yetkilisi olan şüpheli İbrahim Yalçın Çevikel'in eski imza yetkisini kullanarak holding bünyesinde yer alan DT Metal ve birkaç şirketin yaklaşık 300 milyon dolar civarında borcu için kefil gösterildiğini öğrenince bir şok daha yaşadı.

Önce kredilendirdi sonra şirketi ele geçirdi: İşte FETÖ’nün finans ayağı Bank Asya’nın iş insanına tuzağı!

DOLANDIRILDIĞINI ANLADI...

Bunun üzerine Bayraktar, şüpheli Çevikel'den şirketin karar defterini istese de sonuç alamadı. Dolandırıldığını anlayan Bayraktar, Çevikel'e savcılığa gideceğini ifade etti. Bunun üzerine Bayraktar, Bank Asya Genel Merkezine çağrıldı. Burada yapılan görüşmelerde Bank Asya yöneticileri, çözüm için Bayraktar'dan Reysaş Uluslararası Gıda A.Ş.'nin İbrahim Yalçın Çevikel'e ait yüzde 50 hissesini 40 milyon TL'ye alması gerektiğini, böylece haczin kalkacağını iletti. Bunun üzerine Bayraktar, Bank Asya yöneticilerinin hazırladığı hisse devri sözleşmesini imzaladı. Bunun üzerine şirketin üzerindeki bütün hacizler kaldırıldı. Sözleşme gereği Bayraktar, DT Metal, Milsoft ve ST Metal hisselerini Bank Asya'ya verdi, Reysaş Gıda ile ilgili hisselerine ise rehin koydurdu. Şirketleri Bayraktar'a geri vermeyen Bank Asya, Bayraktar'ı şirket yönetiminden istifa ettirdi ve şirketlerin yönetimine kendi adamlarını atadı.

Önce kredilendirdi sonra şirketi ele geçirdi: İşte FETÖ’nün finans ayağı Bank Asya’nın iş insanına tuzağı!

ZEKERİYA ÖZ DİLEKÇEYİ YIRTTI

Bayraktar ifadesinde, kendisine ait olan şirketleri kefil göstererek Bank Asya'dan usulsüz bir şekilde 300 milyon dolar civarında kredi alan Çevikel'in bu paraları şirketi için kullanmadığını, yaptığı araştırmalar sonucunda bu paraların büyük bir çoğunluğunun Pensilvanya'ya gönderildiğini söyledi. Sonuç olarak, şüpheli İbrahim Yalçın Çevikel ile Bank Asya yöneticileri iş birliği yaparak Bayraktar'ın şirketleri hileli bir şekilde borç batağına sokuldu ve borcuna karşılık şirketleri değerinin altında devri yapıldı.

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