Önce kredilendirdi sonra şirketi ele geçirdi: İşte FETÖ’nün finans ayağı Bank Asya’nın iş insanına tuzağı!

İş insanı Alber Rıfat Bayraktar, FETÖ'nün finansal kaynağı Bank Asya aracılığıyla şirketlerine rehin konulduğunu söyledi. Kredi alacakları karşılığında şirketleri Koza Grubu ve Kaynak Holding'e devredilen Alber Rıfat Bayraktar, savcılığa gitti. Ancak iddiaya göre FETÖ'nün yurt dışındaki firari savcısı Zekeriya Öz önce dilekçeyi yırttı ardından 'kendine iyi bir avukat bul' diyerek iş insanını tehdit etti. 10 yılın ardından Bank Asya yöneticileri hakkında düzenlenen iddianame, örgütün hukuka aykırı kredilendirme ve şirketleri ele geçirme planı deşifre edildi!