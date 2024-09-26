Giriş Tarihi: 26.09.2024 06:26
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024
06:28
Önce Vaniköy şimdi Sarıyer! İBB yine seyrediyor: Boğaz’a bir kaçak daha
Vaniköy'de ağaçlık alana yapılan kaçağa, aylarca göz yuman Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün Sarıyer'deki bir kaçağa da seyirci kaldığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) göz yumduğu yeni kaçak villanın inşaat halinde olduğu görülürken dışarıdan görülmemesi için etrafının tente ile kapatıldığı görüldü. Villanın Musevi bir iş adamına ait olduğu öğrenildi.