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Haberler Galeri Önce Vaniköy şimdi Sarıyer! İBB yine seyrediyor: Boğaz’a bir kaçak daha
Giriş Tarihi: 26.09.2024 06:26 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 06:28

Önce Vaniköy şimdi Sarıyer! İBB yine seyrediyor: Boğaz’a bir kaçak daha

Vaniköy'de ağaçlık alana yapılan kaçağa, aylarca göz yuman Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün Sarıyer'deki bir kaçağa da seyirci kaldığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) göz yumduğu yeni kaçak villanın inşaat halinde olduğu görülürken dışarıdan görülmemesi için etrafının tente ile kapatıldığı görüldü. Villanın Musevi bir iş adamına ait olduğu öğrenildi.

Batuhan ALTINBAŞ
Önce Vaniköy şimdi Sarıyer! İBB yine seyrediyor: Boğaz’a bir kaçak daha

İBB yönetimi İstanbul'un yapı yasağı olan bölgeleri adeta kaçak yapılaşmaya açtı.

Önce Vaniköy şimdi Sarıyer! İBB yine seyrediyor: Boğaz’a bir kaçak daha

Vaniköy'deki kaçak villa skandalının ardından Sarıyer Büyükdere'de de 2 katlı kaçak bir villa yapıldığı ortaya çıktı.

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Önce Vaniköy şimdi Sarıyer! İBB yine seyrediyor: Boğaz’a bir kaçak daha

Sarıyer'de Boğaziçi İmar Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde olan Büyükdere Mahallesi 5. parselde yapılaşma yasağı olmasına rağmen bir kaçak yapı daha yükseliyor.

Önce Vaniköy şimdi Sarıyer! İBB yine seyrediyor: Boğaz’a bir kaçak daha

YAPILAŞMANIN YASAK OLDUĞU BÖLGE

Sarıyer Büyükdere Mahallesi Çubukçu Sokak'ta kaçak villa yapıldığı ortaya çıktı.

Önce Vaniköy şimdi Sarıyer! İBB yine seyrediyor: Boğaz’a bir kaçak daha

Gelen ihbarlar üzerine SABAH ekibi, bölgede yapılan incelemeler sonucu, 2 katlı villa tipi inşaatın hızla ilerlediğini tespit etti.

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