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Haberler Galeri Orta Doğu barışı için son çağrı ‘Kudüs İttifakı’! Saldırıların Filistin değil hedefi bölge ülkeleri
Giriş Tarihi: 08.08.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 07:03

Orta Doğu barışı için son çağrı ‘Kudüs İttifakı’! Saldırıların Filistin değil hedefi bölge ülkeleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada Orta Doğu'da barışın tesis edilmesi için 'Kudüs Paktı'nın kurulması gerektiğini dile getirmişti. Bahçeli, 'Kudüs Paktı'nın ülkemizin güvenliği bakımından gerekli olduğunu ve Türkiye'nin öncülüğünde, Suriye, Irak, Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimi desteklemesi gerektiğini savundu. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür Orta Doğu'da barışın anahtarı olan 'Kudüs Paktı'nın gerekliliğini ve bölgede yaşanan gelişmeleri elen alan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı...

MAHMUT ÖVÜR
Orta Doğu barışı için son çağrı ‘Kudüs İttifakı’! Saldırıların Filistin değil hedefi bölge ülkeleri

Hamas'ın öncülük ettiği Filistin halkı Gazze'de "Ya istiklal ya ölüm" diye direniyor. Tam da bu yüzden Hamas bir "Kuvayı Milliye" gücü olarak üstüne düşeni yapıyor.

Orta Doğu barışı için son çağrı ‘Kudüs İttifakı’! Saldırıların Filistin değil hedefi bölge ülkeleri

İsrail'in bütün vahşetine, ABD-Batı Bloku'nun desteğine rağmen bu mücadele durmadı. Ama adamlar o kadar pervasız ki, savaşı bölgeye yaymak için başta İran ve Türkiye olmak üzere yapmadıkları şey kalmadı.

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Orta Doğu barışı için son çağrı ‘Kudüs İttifakı’! Saldırıların Filistin değil hedefi bölge ülkeleri

En son barış görüşmelerinin müzakerecisi İsmail Haniye'yi bile soykırımcı İsrail ve en büyük destekçisi ABD, Tahran'da katletti. Bundan daha ötesi yok. İran cevap verecek mi vermeyecek mi tartışmaları bu nedenle anlamsız. Çünkü bu saldırıların hedefinde sadece Filistin veya İran yok, bütün bölge ülkeleri var.

Orta Doğu barışı için son çağrı ‘Kudüs İttifakı’! Saldırıların Filistin değil hedefi bölge ülkeleri

O nedenle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son "Kudüs Paktı" önerisi bölge ülkelerine son çağrı niteliğinde:

Orta Doğu barışı için son çağrı ‘Kudüs İttifakı’! Saldırıların Filistin değil hedefi bölge ülkeleri

"Ortadoğu'da barış ve huzuru sürdürülebilir kılacak adımların süratle atılması gerekmektedir. Bu amaçla; Türkiye-Suriye-Irak-Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle bir 'Kudüs Paktı' oluşturulmalıdır."

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