Orta Doğu barışı için son çağrı ‘Kudüs İttifakı’! Saldırıların Filistin değil hedefi bölge ülkeleri

En son barış görüşmelerinin müzakerecisi İsmail Haniye'yi bile soykırımcı İsrail ve en büyük destekçisi ABD, Tahran'da katletti. Bundan daha ötesi yok. İran cevap verecek mi vermeyecek mi tartışmaları bu nedenle anlamsız. Çünkü bu saldırıların hedefinde sadece Filistin veya İran yok, bütün bölge ülkeleri var.



