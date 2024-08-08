Giriş Tarihi: 08.08.2024 06:56
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
07:03
Orta Doğu barışı için son çağrı ‘Kudüs İttifakı’! Saldırıların Filistin değil hedefi bölge ülkeleri
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada Orta Doğu'da barışın tesis edilmesi için 'Kudüs Paktı'nın kurulması gerektiğini dile getirmişti. Bahçeli, 'Kudüs Paktı'nın ülkemizin güvenliği bakımından gerekli olduğunu ve Türkiye'nin öncülüğünde, Suriye, Irak, Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimi desteklemesi gerektiğini savundu. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür Orta Doğu'da barışın anahtarı olan 'Kudüs Paktı'nın gerekliliğini ve bölgede yaşanan gelişmeleri elen alan bir yazı kaleme aldı. İşte Övür'ün o yazısı...