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Haberler Galeri Orta Doğu'da yeni Türk çağı: Bu kez konjonktür ülkemizden yana | Bercan Tutar yazdı
Giriş Tarihi: 21.12.2024 07:18 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 07:19

Orta Doğu'da yeni Türk çağı: Bu kez konjonktür ülkemizden yana | Bercan Tutar yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Bercan Tutar, Suriye'de devrilen Esad rejimi ve Orta Doğu'daki yeni denklem ve dönemle ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Bercan Tutar, "Kuşku yok ki Ortadoğu'da yeni bir Türk çağı başlıyor. Şu an İsrail ve ABD kendilerini kazanan taraf diye lanse etse de onlar da en az diğer Esadçılar kadar ölümcül darbeler aldı." ifadelerini kulllandı.

Orta Doğu’da yeni Türk çağı: Bu kez konjonktür ülkemizden yana | Bercan Tutar yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Bercan Tutar, "Kılavuzu Osmanlı'nın evrensel mefkûresi ve stratejik aklı olan Türkiye'nin evine ve tarihine yürüyüşü sadece ülkemizdeki değil bölgemizdeki bütün sömürgeci denge ve denklemleri de yıkıp yeniden kuracaktır." dedi.

Orta Doğu’da yeni Türk çağı: Bu kez konjonktür ülkemizden yana | Bercan Tutar yazdı

İşte Bercan Tutar'ın 'Ortadoğu'da yeni Türk çağı' başlıklı yazısı:

Suriye'deki devrim hemen herkese tarihi fırsatlar sunuyor. Hem iç hem de dış güçler eğer uzlaşabilirlerse yeni bir istikrar ve barış ortamı sağlanır. Fakat jeopolitik hırslar ve stratejik açgözlülük baskın gelirse kaotik statüko daha da alevlenerek devam eder.

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Orta Doğu’da yeni Türk çağı: Bu kez konjonktür ülkemizden yana | Bercan Tutar yazdı

Fakat bu kez konjonktür ülkemizden yana. Canla başla bölgedeki ateşi söndürmeye çalışan Türkiye'nin eli bu kez çok daha güçlü. Ancak Suriye'nin çehresini değiştiren halk devriminde gözler yapıcı olan Türkiye ve Katar dışında yıkıcı konumdaki İsrail ve ABD üzerinde de odaklanıyor.

Orta Doğu’da yeni Türk çağı: Bu kez konjonktür ülkemizden yana | Bercan Tutar yazdı

Yeni süreç konuşulurken İran, Rusya, Körfez ülkeleri ve hatta Suriye'nin eski efendisi Fransa'nın ise esamisi bile okunmuyor. Şunu da belirtelim ki Suriye'deki gelişmelerden dolayı özellikle İsrail ve Amerikalı neo-conlar zafer sarhoşluğu içinde.

Siyonist-Evanjelik lobinin medya organları, Hamas'ın Aksa Tufanı Taarruzu'nu gerçekleştirdiği 7 Ekim 2023 ile Suriye'de 61 yıllık Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024 arasındaki 14 aylık zaman dilimini 'tarihin hızlandırıldığı aşama' olarak niteliyor.

Bazı çılgın Siyonistler ise bu süre zarfında Ortadoğu'nun gelecekte II. Sykes-Picot diye nitelenebilecek köklü jeopolitik dönüşümlerden geçtiğine inanıyor.

Orta Doğu’da yeni Türk çağı: Bu kez konjonktür ülkemizden yana | Bercan Tutar yazdı

Siyonist lobinin tek ve en büyük endişesi Sayın Erdoğan ile çok iyi bir frekans yakaladığını söyleyen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta yemin ettikten sonra izleyeceği politikalar.

Zira her ne kadar Trump'ın kabinesi yeminli İsrail yanlısı neo-conlar ve azılı Siyonistlerle doldurulmuş olsa da Erdoğan faktörü bütün kirli hesapları altüst ediyor.

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