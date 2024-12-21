Giriş Tarihi: 21.12.2024 07:18
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
07:19
Orta Doğu'da yeni Türk çağı: Bu kez konjonktür ülkemizden yana | Bercan Tutar yazdı
Sabah Gazetesi Yazarı Bercan Tutar, Suriye'de devrilen Esad rejimi ve Orta Doğu'daki yeni denklem ve dönemle ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Bercan Tutar, "Kuşku yok ki Ortadoğu'da yeni bir Türk çağı başlıyor. Şu an İsrail ve ABD kendilerini kazanan taraf diye lanse etse de onlar da en az diğer Esadçılar kadar ölümcül darbeler aldı." ifadelerini kulllandı.