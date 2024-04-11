Giriş Tarihi: 11.04.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
20:25
Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Örümcek Adam bu akşam TV’de!
Örümcek Adam: Evden Uzakta bu akşam TV'de yayınlanıyor. Marvel Sinematik Evreni'nin 23.filmi olan Evden Uzakta filminin başrollerinde Tom Holland ve Zendeya gibi ünlü isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Jon Watts oturuyor. Peki, Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Örümcek Adam bu akşam TV'de!