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Haberler Galeri Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Örümcek Adam bu akşam TV’de!
Giriş Tarihi: 11.04.2024 20:25 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 20:25

Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Örümcek Adam bu akşam TV’de!

Örümcek Adam: Evden Uzakta bu akşam TV'de yayınlanıyor. Marvel Sinematik Evreni'nin 23.filmi olan Evden Uzakta filminin başrollerinde Tom Holland ve Zendeya gibi ünlü isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Jon Watts oturuyor. Peki, Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Örümcek Adam bu akşam TV'de!

Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Örümcek Adam bu akşam TV’de!

Örümcek Adam: Evden Uzakta küçükten, büyüğe herkesin severek izlediği yapımlar arasında yer alıyor. Bu akşam TV'de yayınlanacak olan yapım için konusu ve oyuncu kadrosu yeniden gündeme geldi. İşte, Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu ve oyuncuları!

Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Örümcek Adam bu akşam TV’de!

ÖRÜMCEK ADAM EVDEN UZAKTA FİLMİ KONUSU

Marvel Sinematik Evreni'nin 23. filmi olan Örümcek Adam: Evden Uzakta, Endgame'de yaşananlar sonrası tekrar ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter Parker'ın, okul arkadaşlarıyla gittiği Avrupa gezisi sırasında Nick Fury'nin gizemli bir görevi üzerine yıkmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.

Peter'ın evden uzakta arkadaşlarını koruması, dünyayı kurtarması, sadece kendisinin üstesinden gelebileceği bir zorluğa göğüs germesi ve Örümcek-Adam'ın yazgısını kabullenmesi gerekecektir.

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Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Örümcek Adam bu akşam TV’de!

ÖRÜMCEK ADAM BU AKŞAM ATV'DE!

Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi bu akşam saat 20.00'da ATV'de!

Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Örümcek Adam bu akşam TV’de!

ÖRÜMCEK ADAM EVDEN UZAKTA FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2019

Yönetmen : Jon Watts

Tür : Macera/Fantastik/Aksiyon

Oyuncular : Tom Holland, Zendaya, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal

Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Örümcek Adam bu akşam TV’de!

ÖRÜMCEK ADAM: EVDEN UZAKTA OYUNCULARI KİMDİR?

Tom Holland rolü: Peter Parker / Spider-Man

Jake Gyllenhaal rolü: Quentin Beck / Mysterio

Zendaya rolü: MJ

Samuel L. Jackson rolü: Nick Fury

Jon Favreau rolü: Happy Hogan

Marisa Tomei rolü: Aunt May

Cobie Smulders rolü: Maria Hill

Jacob Batalon rolü: Ned

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