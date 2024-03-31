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Haberler Galeri Nasıl oy kullanacağım? | YSK ile seçimde oy nasıl kullanılır, kaç kişi oy kullanacak? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler
Giriş Tarihi: 31.03.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 08:57

Nasıl oy kullanacağım? | YSK ile seçimde oy nasıl kullanılır, kaç kişi oy kullanacak? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Türkiye bugün beş yıl görevde bulunacak büyükşehir belediye başkanlarını, belediye başkanlarını, il genel meclisi, muhtarı seçmek için sandıkların yolunu tutuyor. İlk kez oy kullanacak olan seçmenler "seçimlerde nasıl oy kullanacağım" merak ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 5 adımda oy kullanma rehberini yayımlandı. Peki oy nasıl kullanılır, oy verirken kimlik gerekir mi, eski kimlik geçerli sayılıyor mu? ? İşte oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler 2024.

Nasıl oy kullanacağım? | YSK ile seçimde oy nasıl kullanılır, kaç kişi oy kullanacak? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Sabahın erken saatlerindi oy kullanma işlemlerinin başlaması ile birlikte "Nasıl oy kullanacağım?" sorusu vatandaşların gündeminde yerini aldı. Oy kullanacak olan 61 milyon seçmen hata yapmamak için oy nasıl kullanılır öğrenmek istiyor. Bu noktada YSK tarafından paylaşılan oy kullanma rehberi ile birlikte oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler netlik kazandı. Peki, kimliksiz oy kullanılır mı, eski kimlik geçerli olur mu, oy nasıl kullanılır? İşte tüm soruların yanıtı.

Nasıl oy kullanacağım? | YSK ile seçimde oy nasıl kullanılır, kaç kişi oy kullanacak? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?

Bilgi kağıdı yanında bulunmayan seçmen de oy kullanabilecek. Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet'ten, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması'ndan veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

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Nasıl oy kullanacağım? | YSK ile seçimde oy nasıl kullanılır, kaç kişi oy kullanacak? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, T.C. Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası bilgileri yeterli olacak.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Nasıl oy kullanacağım? | YSK ile seçimde oy nasıl kullanılır, kaç kişi oy kullanacak? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

OY KULLANIRKEN GEREKLİ BELGELER

Oy kullanırken seçmen kağıdınun seçmenin yanında bulunması zorunlu olmayacak. Oy verme işlemi sırasında seçmenin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 31 Mart günü oy kullanabilecek

Nasıl oy kullanacağım? | YSK ile seçimde oy nasıl kullanılır, kaç kişi oy kullanacak? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

OY KULLANMA SAATLERİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen oy kullanma saatleri belli oldu. 81 ilde genellikle oy kullanma saati 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek.

Ancak bazı illerde oy verme süreci değişiklik gösterecek:

Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi.

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