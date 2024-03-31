Nasıl oy kullanacağım? | YSK ile seçimde oy nasıl kullanılır, kaç kişi oy kullanacak? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Sabahın erken saatlerindi oy kullanma işlemlerinin başlaması ile birlikte "Nasıl oy kullanacağım?" sorusu vatandaşların gündeminde yerini aldı. Oy kullanacak olan 61 milyon seçmen hata yapmamak için oy nasıl kullanılır öğrenmek istiyor. Bu noktada YSK tarafından paylaşılan oy kullanma rehberi ile birlikte oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler netlik kazandı. Peki, kimliksiz oy kullanılır mı, eski kimlik geçerli olur mu, oy nasıl kullanılır? İşte tüm soruların yanıtı.