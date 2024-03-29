Oy kullanmama cezası 2024: Oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsam ne olur, cezası var mı, ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 29.03.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
08:59
Oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası var mı soruları yanıt arıyor. Türkiye, 31 Mart Pazar günü sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı Türkiye Yerel Seçimleri ile 81 il ve 973 ilçenin yeni yerel yöneticileri belirlenecek. Oy kullanmak istemeyen veya çeşitli sebeplerden dolayı oy kullanmaya gidemeyecek olan seçmenler YSK tarafından yayınlanan seçim kuralları ve yasaklarını inceliyor. Bilindiği üzere oy kullanmak vatandaşlık görevleri arasında yer alıyor. Peki, Oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsam ne olur, cezası var mı, ne kadar? İşte, YSK kararı ile oy kullanmama cezası 2024...