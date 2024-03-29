Oy kullanmama cezası 2024: Oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsam ne olur, cezası var mı, ne kadar, kaç TL?

Oy kullanmama cezası 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için araştırılıyor. Türkiye, yeni yerel yöneticilerini belirlemek üzere 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Oy verme işlemi, doğudaki 32 ilde 07.00-16.00 saatleri arasında, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Çeşitli nedenlere bağlı olarak sandığa gidemeyecek olan seçmenler ise oy kullanmama cezası var mı, ne kadar, kaç TL sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu kararı sorgulanıyor. Peki, Oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsam ne olur, cezası var mı, ne kadar? İşte, YSK ile oy kullanmama cezası 2024.