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Haberler Galeri Oy kullanmama cezası 2024: Oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsam ne olur, cezası var mı, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.03.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 08:59

Oy kullanmama cezası 2024: Oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsam ne olur, cezası var mı, ne kadar, kaç TL?

Oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama cezası var mı soruları yanıt arıyor. Türkiye, 31 Mart Pazar günü sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmenin oy kullanacağı Türkiye Yerel Seçimleri ile 81 il ve 973 ilçenin yeni yerel yöneticileri belirlenecek. Oy kullanmak istemeyen veya çeşitli sebeplerden dolayı oy kullanmaya gidemeyecek olan seçmenler YSK tarafından yayınlanan seçim kuralları ve yasaklarını inceliyor. Bilindiği üzere oy kullanmak vatandaşlık görevleri arasında yer alıyor. Peki, Oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsam ne olur, cezası var mı, ne kadar? İşte, YSK kararı ile oy kullanmama cezası 2024...

Oy kullanmama cezası 2024: Oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsam ne olur, cezası var mı, ne kadar, kaç TL?

Oy kullanmama cezası 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için araştırılıyor. Türkiye, yeni yerel yöneticilerini belirlemek üzere 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Oy verme işlemi, doğudaki 32 ilde 07.00-16.00 saatleri arasında, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Çeşitli nedenlere bağlı olarak sandığa gidemeyecek olan seçmenler ise oy kullanmama cezası var mı, ne kadar, kaç TL sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu kararı sorgulanıyor. Peki, Oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsam ne olur, cezası var mı, ne kadar? İşte, YSK ile oy kullanmama cezası 2024.

Oy kullanmama cezası 2024: Oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsam ne olur, cezası var mı, ne kadar, kaç TL?

SEÇİMLERDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur.

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Oy kullanmama cezası 2024: Oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsam ne olur, cezası var mı, ne kadar, kaç TL?

OY KULLANMAMA CEZASI VAR MI?

Oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda YSK tarafından cezai işlem uygulanmaktadır.

Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanma işlemi yerine getirilmediğinde cezası YSK tarafından belirlenmektedir.

Seçim günü oy kullanmama durumunda seçmene verilecek idari para cezası dışında, seçmene herhangi bir ceza uygulanmaz veya herhangi bir yasal sorumluluk doğmaz.

Oy kullanmama cezası 2024: Oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsam ne olur, cezası var mı, ne kadar, kaç TL?

Oy kullanmayan kişiler için ceza tebligatı gönderilir. Ceza tebligatının elinize ulaşmasıyla birlikte pusula üzerinde ödeme işlemleri hakkında bilgiler yer almaktadır.

Ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapılmaktadır.

Oy kullanmama cezası 2024: Oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmazsam ne olur, cezası var mı, ne kadar, kaç TL?

OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

2023 yılında yapılan Genel Seçimlerde oy vermeme cezası, YSK tarafından 300 TL olarak belirlenmişti.

31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.

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