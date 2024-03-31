Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Oy kullanmama cezası ne kadar, para cezası veriliyor mu, kaç TL? 31 Mart seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu?
Giriş Tarihi: 31.03.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 09:36

Oy kullanmama cezası ne kadar, para cezası veriliyor mu, kaç TL? 31 Mart seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu?

31 Mart yerel seçimleri için 61 milyon 441 bin 882 seçmen için oy verme işlemleri günün ilk ışıkları ile başladı. Oy kullanmak istemeyen seçmen oy kullanmama cezası var mı merak ediyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bireyin oy kullanmak vatandaşlık görevidir. Çeşitli sebeplerle oy kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir. Peki, seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu, para cezası var mı, ne kadar? İşte oy kullanmama cezası tutarı 2024.

Oy kullanmama cezası ne kadar, para cezası veriliyor mu, kaç TL? 31 Mart seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu?

Oy kullanma işlemeri sabah 07.00 itibarıyla başladı. Çeşitli sebeplerden dolayı oy kullanamayacak olan seçmenler "oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? " sorularına yanıt araştırmaya başladı. Türkiye 31 Mart Pazar günü bugün beş yıl görevde bulunacak büyükşehir belediye başkanlarını, belediye başkanlarını, il genel meclisi, muhtarı seçiyor. Oy kullanmak istemeyen vatandaşlar ise seçimde oy kullanmamanın cezası 2024 öğrenmek istiyor. Peki, oy kullanmama cezası ne kadar, para cezası veriliyor mu? 31 Mart seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu? İşte yanıtı.

Oy kullanmama cezası ne kadar, para cezası veriliyor mu, kaç TL? 31 Mart seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu?

SEÇİMDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, vatandaşlık görevidir. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oy kullanmama cezası ne kadar, para cezası veriliyor mu, kaç TL? 31 Mart seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu?

OY KULLANMAMA CEZASI 2024

28 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde seçime katılım oranı %86.98 olmuştu. Toplam seçmen sayısı 64 milyon 190 bin 651 olurken kullanılan oy sayısı ise 55 milyon 833 bin 175 oldu.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluk.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart tarihinde oy kullanmayanlara yönelik para cezası verileceğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Oy kullanmama cezası ne kadar, para cezası veriliyor mu, kaç TL? 31 Mart seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu?

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Kanunu'nda "seçmen kütüğüne kaydı ve sandık listesinde oy kullanma yeterliliği bulunduğu halde mahalli idareler genel ve ara seçimlerine meşru mazeretleri olmaksızın katılmayanların ilçe seçim kurulu başkanı tarafından para cezası ile cezalandırılacağı" hükmü yer alıyor. Ancak YSK tarafından uzun süredir bu hüküm uygulanmıyor.

Oy kullanmama cezası ne kadar, para cezası veriliyor mu, kaç TL? 31 Mart seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu?

SEÇİMLERDE HANGİ KİMLİK BELGELERİ ZORUNLU?
Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak.

Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgeler.

SON DAKİKA