Oy kullanmama cezası ne kadar, para cezası veriliyor mu, kaç TL? 31 Mart seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu?

OY KULLANMAMA CEZASI 2024

28 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde seçime katılım oranı %86.98 olmuştu. Toplam seçmen sayısı 64 milyon 190 bin 651 olurken kullanılan oy sayısı ise 55 milyon 833 bin 175 oldu.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluk.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart tarihinde oy kullanmayanlara yönelik para cezası verileceğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.