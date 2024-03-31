Oy kullanmama cezası ne kadar, para cezası veriliyor mu, kaç TL? 31 Mart seçimlerinde oy kullanmak zorunlu mu?

Giriş Tarihi: 31.03.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
09:36
31 Mart yerel seçimleri için 61 milyon 441 bin 882 seçmen için oy verme işlemleri günün ilk ışıkları ile başladı. Oy kullanmak istemeyen seçmen oy kullanmama cezası var mı merak ediyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her bireyin oy kullanmak vatandaşlık görevidir. Çeşitli sebeplerle oy kullanılmadığında cezası Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir. Peki, seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu, para cezası var mı, ne kadar? İşte oy kullanmama cezası tutarı 2024.