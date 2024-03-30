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Haberler Galeri Oy kullanmama nedir, ne kadar? 31 Mart yerel seçimlerde oy kullanmama cezası hakkında son durum
Giriş Tarihi: 30.03.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 07:56

Oy kullanmama nedir, ne kadar? 31 Mart yerel seçimlerde oy kullanmama cezası hakkında son durum

Yaklaşık 61 milyon seçmenin oy kullanacağı 31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri gerçekleşecek. Gerçekleşecek olan seçim ile birlikte 5 yıl görevde kalacak yerel yöneticiler belirlenecek. Peki, yaklaşık 61 milyon seçmenin oy kullanması beklenen seçimde Oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? İşte, 31 Mart yerel seçimlerde oy kullanmama cezası hakkında son durum!

Oy kullanmama nedir, ne kadar? 31 Mart yerel seçimlerde oy kullanmama cezası hakkında son durum

31 Mart 2024 yerel seçimi öncesinde oy kullanmamanın cezası nedir, oy vermemenin cezası var mı soruları yanıt arıyor. Oy kullanma işlemini seyahat ve hastalık gibi belirli sebepler nedeniyle gerçekleştiremeyecek olan seçmenler oy kullanmama cezası hakkında son durumu araştırıyor. İşte, detaylar…

Oy kullanmama nedir, ne kadar? 31 Mart yerel seçimlerde oy kullanmama cezası hakkında son durum

OY KULLANMAMANIN CEZASI VAR MI, NE KADAR?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası YSK tarafından belirlenir.

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Oy kullanmama nedir, ne kadar? 31 Mart yerel seçimlerde oy kullanmama cezası hakkında son durum

31 MART YEREL SEÇİMLERDE OY KULLANMAMA CEZASI HAKKINDA SON DURUM

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmama cezası 300 lira olarak belirlenmişti. 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak. Seçim günü oy kullanmama durumunda seçmene verilecek idari para cezası dışında, seçmene herhangi bir ceza uygulanmaz veya herhangi bir yasal sorumluluk doğmaz.

31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Oy kullanmama nedir, ne kadar? 31 Mart yerel seçimlerde oy kullanmama cezası hakkında son durum
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Oy kullanmama nedir, ne kadar? 31 Mart yerel seçimlerde oy kullanmama cezası hakkında son durum
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