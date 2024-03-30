Oy kullanmama nedir, ne kadar? 31 Mart yerel seçimlerde oy kullanmama cezası hakkında son durum

OY KULLANMAMANIN CEZASI VAR MI, NE KADAR?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası YSK tarafından belirlenir.