Giriş Tarihi: 30.03.2024 07:56
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
07:56
Oy kullanmama nedir, ne kadar? 31 Mart yerel seçimlerde oy kullanmama cezası hakkında son durum
Yaklaşık 61 milyon seçmenin oy kullanacağı 31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri gerçekleşecek. Gerçekleşecek olan seçim ile birlikte 5 yıl görevde kalacak yerel yöneticiler belirlenecek. Peki, yaklaşık 61 milyon seçmenin oy kullanması beklenen seçimde Oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? İşte, 31 Mart yerel seçimlerde oy kullanmama cezası hakkında son durum!