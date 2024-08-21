Oyuncu Melisa Sözen’den skandal: PKK/YPG övücü dizide ’terörist’ oldu!

MURATHAN MUNGAN'DAN PKK ÖVÜCÜ DİZİYE VE TERÖRİST ROLÜNE GÜZELLEME!

Öte yandan; Yazar Murathan Mungan da sosyal medya hesabı Instagram'dan Melisa Sözen'in rolünü ve ilgili yapımı güzelledi. Mungan, "Fransa'nın efsaneye dönüşmüş TV dizisi "Le Bureau des Legends"in üçüncü sezonunda Melisa Sözen Rojava bölgesinde savaşan bir PYD savaşçısını canlandırıyor. Güzel bir dizi, keyifle izliyorum" paylaşımını yaptı.

Gelen tepkiler üzerine Mungan'ın paylaşımı sildiği görüldü.