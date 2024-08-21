Giriş Tarihi: 21.08.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
11:15
Oyuncu Melisa Sözen'den skandal: PKK/YPG övücü dizide 'terörist' oldu!
Oyuncu Melisa Sözen Fransa'da yayınlanan 'Le Bureau des Legends' adlı Fransız dizisinde PKK/YPG'li terörist olarak boy gösterdi. Kalleş örgütü övücü yapımda yer alan Sözen'e sosyal medyadan tepki yağdı. Yorumlarda, "Batılı efendilerine hoş görünüp Cannes'de, Berlin'de birkaç teneke ödül alabilmek uğruna üç kuruşa milletini devletini satmak" ifadeleri kullanıldı.