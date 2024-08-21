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Haberler Galeri Oyuncu Melisa Sözen'den skandal: PKK/YPG övücü dizide 'terörist' oldu!
Giriş Tarihi: 21.08.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:15

Oyuncu Melisa Sözen'den skandal: PKK/YPG övücü dizide 'terörist' oldu!

Oyuncu Melisa Sözen Fransa'da yayınlanan 'Le Bureau des Legends' adlı Fransız dizisinde PKK/YPG'li terörist olarak boy gösterdi. Kalleş örgütü övücü yapımda yer alan Sözen'e sosyal medyadan tepki yağdı. Yorumlarda, "Batılı efendilerine hoş görünüp Cannes'de, Berlin'de birkaç teneke ödül alabilmek uğruna üç kuruşa milletini devletini satmak" ifadeleri kullanıldı.

Oyuncu Melisa Sözen’den skandal: PKK/YPG övücü dizide ’terörist’ oldu!

Oyuncu Melisa Sözen PKK/YPG terör örgütünü öven Fransız dizisi 'Le Bureau des Legends'in üçüncü sezonunda yer alarak skandala imza attı. Melisa Sözen, dizide PKK/YPG'li bir teröristi canlandırdı.

Oyuncu Melisa Sözen’den skandal: PKK/YPG övücü dizide ’terörist’ oldu!

PKK/YPG terör örgütünün Türkiye'yi bölme planları yaptığı, kahraman TSK'nın kalleş örgütü etkisiz bıraktığı bir dönemde Sözen'in PKK/YPG'li bir teröristi oynaması sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

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Oyuncu Melisa Sözen’den skandal: PKK/YPG övücü dizide ’terörist’ oldu!

MURATHAN MUNGAN'DAN PKK ÖVÜCÜ DİZİYE VE TERÖRİST ROLÜNE GÜZELLEME!

Öte yandan; Yazar Murathan Mungan da sosyal medya hesabı Instagram'dan Melisa Sözen'in rolünü ve ilgili yapımı güzelledi. Mungan, "Fransa'nın efsaneye dönüşmüş TV dizisi "Le Bureau des Legends"in üçüncü sezonunda Melisa Sözen Rojava bölgesinde savaşan bir PYD savaşçısını canlandırıyor. Güzel bir dizi, keyifle izliyorum" paylaşımını yaptı.

Gelen tepkiler üzerine Mungan'ın paylaşımı sildiği görüldü.

Oyuncu Melisa Sözen’den skandal: PKK/YPG övücü dizide ’terörist’ oldu!

Melisa Sözen'e gelen tepkiler ise şu şekilde:

"Artık rol yapmasına gerek kalmamıştır..."

"Batılı efendilerine hoş görünüp Cannes'de, Berlin'de birkaç teneke ödül alabilmek uğruna üç kuruşa milletini devletini satmak"

Oyuncu Melisa Sözen’den skandal: PKK/YPG övücü dizide ’terörist’ oldu!

"Bizim sanat camiasındaki HDP-PKK seviciliğini bir görseniz gözleriniz yaşarır. Ondan dolayı hiç şaşırmadım şu olaya"

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