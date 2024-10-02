Özel Halk Otobüsü sahipleri eyleme hazırlanıyor: Ekrem İmamoğlu yönetimi 2 milyon TL’lik ödemeyi yapmadı!

'KAZA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

İBB'den araç başı 2 milyon TL alacaklarını tahsil edemedikleri için araçlarının bakımını yaptıramadıklarını kaydeden otobüsçüler tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: Ey İstanbul Halkı! Peşin ödediğiniz ulaşım hizmeti artık güvende değil. Araçlarımız eskidi, her an yolda kalabilir. Kaza riskiyle karşı karşıyayız. 3 bin 41 aracın, araç başı 2 milyon liralık alacağı birikti.