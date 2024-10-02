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Haberler Galeri Özel Halk Otobüsü sahipleri eyleme hazırlanıyor: Ekrem İmamoğlu yönetimi 2 milyon TL’lik ödemeyi yapmadı!
Giriş Tarihi: 02.10.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 10:48

Özel Halk Otobüsü sahipleri eyleme hazırlanıyor: Ekrem İmamoğlu yönetimi 2 milyon TL’lik ödemeyi yapmadı!

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sorunsuz devam eden ulaşım sistemini işlemez hale getirdi. 3 bin 41 özel halk otobüsü sahiplerinin İBBʼden araç başı 2 milyon TL'lik ödemelerini alamadıkları belirtildi. Yeniden eyleme hazırlanan halk otobüsü sahipleri "Bu hepimizin sorunu, destek olmadan bu sorun çözülmez. Biz mağduruz siz de mağdur olmayın" diyerek İstanbullulara seslendi.

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Özel Halk Otobüsü sahipleri eyleme hazırlanıyor: Ekrem İmamoğlu yönetimi 2 milyon TL’lik ödemeyi yapmadı!

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplu ulaşımın sistemini işlemez hale getirdi. Hemen her gün kaza, yanma, yolda kalma ve vatandaşlar tarafından itilen otobüslerle gündeme gelen İETT, vatandaşları mağdur etti.

Özel Halk Otobüsü sahipleri eyleme hazırlanıyor: Ekrem İmamoğlu yönetimi 2 milyon TL’lik ödemeyi yapmadı!

Özel halk otobüsü sahipleri İBB yönetiminin verdiği sözleri tutamadığı, ödemelerini alamadığı gerekçesiyle Mayıs ve Haziran ayında yaptıkları eylemler sonrası bir kez daha Saraçhane'de toplanacaklarını belirtti.

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Özel Halk Otobüsü sahipleri eyleme hazırlanıyor: Ekrem İmamoğlu yönetimi 2 milyon TL’lik ödemeyi yapmadı!

'KAZA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

İBB'den araç başı 2 milyon TL alacaklarını tahsil edemedikleri için araçlarının bakımını yaptıramadıklarını kaydeden otobüsçüler tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: Ey İstanbul Halkı! Peşin ödediğiniz ulaşım hizmeti artık güvende değil. Araçlarımız eskidi, her an yolda kalabilir. Kaza riskiyle karşı karşıyayız. 3 bin 41 aracın, araç başı 2 milyon liralık alacağı birikti.

Özel Halk Otobüsü sahipleri eyleme hazırlanıyor: Ekrem İmamoğlu yönetimi 2 milyon TL’lik ödemeyi yapmadı!

İBB ödemeleri yapmadığı için bakımları gerçekleştiremiyoruz. Biz mağduruz, siz de mağdur olmayın! 3 Ekim'de Saraçhane'deyiz! Bu hepimizin sorunu, birlikte çözmek için sesimizi yükseltelim. Destek olmadan bu sorun çözülmez, Saraçhane'de buluşalım."

Özel Halk Otobüsü sahipleri eyleme hazırlanıyor: Ekrem İmamoğlu yönetimi 2 milyon TL’lik ödemeyi yapmadı!

MAYIS VE HAZİRAN'DA EYLEM YAPMIŞLARDI

Otobüs sahipleri daha önce Mayıs ve Haziran aylarında da İBB'nin Saraçhane'de bulunan binası önünde toplanmış, eylem yaparak ödemelerin acilen yapılmasını istemişti. Yapılmayan ödemeler nedeniyle Özel Halk Otobüsü şoförleri Kurban Bayramı arifesinde yani 15 Haziranʼda gün boyu kontak kapatma kararı almıştı.

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