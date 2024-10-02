Giriş Tarihi: 02.10.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
10:48
Özel Halk Otobüsü sahipleri eyleme hazırlanıyor: Ekrem İmamoğlu yönetimi 2 milyon TL’lik ödemeyi yapmadı!
Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sorunsuz devam eden ulaşım sistemini işlemez hale getirdi. 3 bin 41 özel halk otobüsü sahiplerinin İBBʼden araç başı 2 milyon TL'lik ödemelerini alamadıkları belirtildi. Yeniden eyleme hazırlanan halk otobüsü sahipleri "Bu hepimizin sorunu, destek olmadan bu sorun çözülmez. Biz mağduruz siz de mağdur olmayın" diyerek İstanbullulara seslendi.