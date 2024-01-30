Özel’in İzmir operasyonu İmamoğlu’nu şoke etti! İstanbul ile Ankara arasında bilek güreşi

İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun ise aday belirleme sürecinde teşkilata danışılmamasına isyan ederek genel merkezi terk ettiği belirtildi. Krizin tırmanması nedeniyle PM toplantısının başlaması da yaklaşık 3 saat gecikti. İmamoğlu kanadının MYK'daki sert muhalefetine rağmen, PM'den onay alan Tugay PM'de onaylanarak CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu. PM'deki bu gelişmeyle birlikte Özel-İmamoğlu arasındaki güç gösterisi de yeni bir boyut kazandı. Bugüne kadar İmamoğlu'nun talimat ve taleplerine boyun eğmek zorunda kalan Özel, Tugay kararıyla ilk kez parti içindeki İstanbul oluşumuna karşı ciddi bir hamle yapmış oldu.

