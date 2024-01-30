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Haberler Galeri Özel’in İzmir operasyonu İmamoğlu’nu şoke etti! İstanbul ile Ankara arasında bilek güreşi
Giriş Tarihi: 30.01.2024 07:22 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 07:23

Özel’in İzmir operasyonu İmamoğlu’nu şoke etti! İstanbul ile Ankara arasında bilek güreşi

İzmir adaylarını netleştirmek için dün toplanan CHP Parti Meclisi (PM), bir kez daha İstanbul ile Ankara arasındaki bilek güreşine sahne oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tercihi olan Buğra Gökçe, Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin istediği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adayı Cemil Tugay arasındaki rekabette, gülen taraf Tugay oldu.

MURATHAN YILDIRIM
Özel’in İzmir operasyonu İmamoğlu’nu şoke etti! İstanbul ile Ankara arasında bilek güreşi

İzmir adaylarını netleştirmek için dün toplanan CHP Parti Meclisi (PM), bir kez daha İstanbul ile Ankara arasındaki bilek güreşine sahne oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tercihi olan Buğra Gökçe, Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin istediği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adayı Cemil Tugay arasındaki rekabette, gülen taraf Tugay oldu.

Özel’in İzmir operasyonu İmamoğlu’nu şoke etti! İstanbul ile Ankara arasında bilek güreşi

Dün MYK öncesi Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay'ı CHP Genel Merkezi'ne çağırarak adaylığını bildiren Özel, bu hamlesi ile İmamoğlu kanadını ayağa kaldırdı. Kritik görüşmenin ardından gerçekleştirilen MYK'da, başta Gökhan Günaydın ve Özgür Karabat olmak üzere bir çok ismin Tugay kararına sert tepki gösterdiği iddia edildi.



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Özel’in İzmir operasyonu İmamoğlu’nu şoke etti! İstanbul ile Ankara arasında bilek güreşi

İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun ise aday belirleme sürecinde teşkilata danışılmamasına isyan ederek genel merkezi terk ettiği belirtildi. Krizin tırmanması nedeniyle PM toplantısının başlaması da yaklaşık 3 saat gecikti. İmamoğlu kanadının MYK'daki sert muhalefetine rağmen, PM'den onay alan Tugay PM'de onaylanarak CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu. PM'deki bu gelişmeyle birlikte Özel-İmamoğlu arasındaki güç gösterisi de yeni bir boyut kazandı. Bugüne kadar İmamoğlu'nun talimat ve taleplerine boyun eğmek zorunda kalan Özel, Tugay kararıyla ilk kez parti içindeki İstanbul oluşumuna karşı ciddi bir hamle yapmış oldu.

Özel’in İzmir operasyonu İmamoğlu’nu şoke etti! İstanbul ile Ankara arasında bilek güreşi

CHP RİZE İL TEŞKİLATINDA FIKRA GİBİ OLAY
Rize'de CHP Rize İl Başkanlığı, düzenlediği parti Meclisi toplantısı sonrasında; Merkez, Çayeli, Hemşin ilçeleriyle Çayeli'ne bağlı Büyükköy Beldesi'nin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan listede Büyükköy Belde başkan adayı olarak Mevlüt Çağıran'ın ismine yer verildi. Yaşananlar sonrasında kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan döner ustası Çağıran, AK Parti üyesi olduğunu, CHP'yle bağı bulunmadığını açıkladı.

Özel’in İzmir operasyonu İmamoğlu’nu şoke etti! İstanbul ile Ankara arasında bilek güreşi

Çağıran, "Benim adıma düzenlenen asılsız aday haberleri kesinlikle yanlıştır" dedi. Çağıran'ın geçmiş dönemlerde CHP listelerinde adı olduğu ancak daha sonra partiyle tüm ilişkisini keserek AK Parti'ye üye olduğu öğrenildi. Rize CHP İl Başkanlığı fıkra gibi olay sonrası yayımladığı basın bildirisini kaldırıp Çağıran'ın isminin ve Büyükköy Belde başkan adayının yer almadığı yeni bir basın bildirisi yayınladı. Vatandaşlar "CHP aday göstermeyi bile beceremedi" diyerek skandala tepki gösterdi.

Özgür ÖZDEMİR/ SABAH

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