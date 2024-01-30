Giriş Tarihi: 30.01.2024 07:22
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
07:23
Özel’in İzmir operasyonu İmamoğlu’nu şoke etti! İstanbul ile Ankara arasında bilek güreşi
İzmir adaylarını netleştirmek için dün toplanan CHP Parti Meclisi (PM), bir kez daha İstanbul ile Ankara arasındaki bilek güreşine sahne oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tercihi olan Buğra Gökçe, Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin istediği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in adayı Cemil Tugay arasındaki rekabette, gülen taraf Tugay oldu.